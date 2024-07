Simona Ventura sposa in pantaloni: l’abito tuta con strascico per il matrimonio

video suggerito

Nella cornice del Grand Hotel di Rimini, location storica della Riviera Romagnola, un'icona che ha ispirato registi come Federico Fellini, è andato in scena il matrimonio di Simona Ventura con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. La coppia ha detto sì dinanzi a uno stuolo di invitati Vip, tra cui Milly Carlucci, che è stata testimone della sposa. Ad organizzare le nozze il wedding planner più celebre d'Italia, Enzo Miccio.

Chi ha firmato il vestito da sposa di Simona Ventura

Simona Ventura per la cerimonia di nozze ha indossato quella che sembra una jumpsuit bianca, firmata Atelier Emé. La sposa non sceglie dunque un abito classico con velo e gonna ampia, non rinuncia però ai tessuti leggeri e preziosi e, soprattutto, non rinuncia allo strascico.

L'abito, infatti, è un particolare modello con pantaloni che sulla parte posteriore prevedono un lungo strascico. Il corpetto è aderente e scollato sul seno, mentre sulla schiena è chiuso da una fila di piccoli bottoncini in raso. Le maniche dell'abito sono lunghe, a sbuffo e realizzate in seta con maxi polsini. In vita una fascia con decoro gioiello sottolinea la silhouette alta del modello.

Tutti i dettagli del look da sposa di Simona Ventura

Ai piedi Simona Ventura indossa pump slingback con cinturini posteriori, tacchi sottili e punta stretta. A completare il look da sposa un'acconciatura con capelli raccolti in uno chignon basso, un collier sottile in diamanti e oro bianco e piccoli orecchini minimal. Tra le mani un grosso bouquet di peonie bianche e rosa pallido.

La location del matrimonio e gli allestimenti floreali

Ad organizzare le nozze più attese dell'anno il celebre wedding planner Enzo Miccio che, per il momento della celebrazione, ha allestito un enorme patio con altare, entrambi ricoperti di ortensie e rose. E' stato Miccio sui suoi social a mostrare poco prima del matrimonio alcuni dettagli degli allestimenti floreali.

All'altare la sposa è arrivata dopo aver sfilato su un candido tappeto bianco. L'arco costruito per incorniciare gli sposi durante il rito è stato costruito utilizzando fiori di dimensioni e colori differenti, il tutto per creare un particolare e bellissimo effetto gradient e degradè, con ortensie, rose e altri fiori che andavano dal bianco panna fino al rosso carminio, passando per lilla, celeste e rosa pallido.