Simona Ventura, qual è l'incisione personalizzata nascosta nelle scarpe nel matrimonio Sugli abiti da sposa che Simona Ventura ha indossato al matrimonio con Giovanni Terzi si sa praticamente tutto ma cosa dire delle scarpe? Ecco l'incisione nascosta al loro interno.

A cura di Valeria Paglionico

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati meno di due settimane fa e non potrebbero essere più felici. Hanno coronato il loro sogno d'amore dopo la proposta di nozze andata in scena in tv lo scorso dicembre e ora si godono la "nuova vita" da marito e moglie. Hanno organizzato il matrimonio al Grand Hotel di Rimini e, tra gli ospiti famosi, un allestimento completamente decorato con i loro nomi e dei kit di benvenuto per gli invitati, ogni singolo dettaglio si è rivelato perfetto. La sposa ha puntato su uno stile anti-convenzionale con due abiti tutt'altro che tradizionale, da quello con i pantaloni scelto per l'altare a quello con la mantellina per i festeggiamenti, ma la cosa che in pochi sanno è che i suoi outfit bridal nascondevano degli ulteriori particolari personalizzati.

Le scarpe personalizzate sono il nuovo trend bridal

Sugli abiti da sposa di Simona Ventura si sa ormai praticamente tutto: a realizzarli per lei è stato il brand Atelier Emé, che proprio di recente ha messo in vendita sul suo sito ufficiale alcuni dei capi indossati dalla conduttrice, dalla giacca di macramè del party pre-nozze ai pantaloni dell'altare. Sebbene abbia rispettato la tradizione del bianco, ha detto no ai classici modelli principeschi, preferendo qualcosa che rispecchiasse meglio la sua personalità originale e travolgente. La cosa che in pochi sanno è che ha nascosto un dettaglio customizzato nelle scarpe, proprio come hanno fatto anche Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez, le spose Vip protagoniste indiscusse di questa stagione matrimoniale che a quanto pare hanno lanciato un trend.

Le scarpe del matrimonio di Simona Ventura

Chi ha firmato le scarpe del matrimonio di Simona Ventura

Per il matrimonio con Giovanni Terzi Simona Ventura ha indossato un paio di slingback bianche a punta e col tacco a spillo firmate Gianvito Rossi, è stata proprio lei a mostrarle in primo piano sui social, lasciando bene in vista le stampe gold nella parte interna della suola. Oltre a esserci il logo del marchio, la scarpa è stata arricchita dall'incisione S.V., ovvero le iniziali della sposa. Insomma, a quanto pare la moda del momento è completare il look bridal con un tocco unico ma "nascosto". In quante prenderanno ispirazione dalle star nel giorno più importante della loro vita?

