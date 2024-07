video suggerito

Quanto costano gli abiti da sposa che Simona Ventura ha indossato al matrimonio con Giovanni Terzi Simona Ventura ha indossato degli abiti bianchi ma dallo stile anti-convenzionale per il suo matrimonio con Giovanni Terzi: quanto costano i diversi modelli? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati poco più di una settimana fa, coronando così il loro sogno d'amore dopo anni di fidanzamento culminati nella proposta di nozze avvenuta in diretta tv a Ballando con le Stelle. Per il gran giorno i due si sono affidati a Enzo Miccio, il wedding planner che ha curato ogni dettaglio della cerimonia organizzata al Gran Hotel di Rimini, dall'allestimento della location ai welcome kit regalati agli ospiti per affrontare il lungo ricevimento. Cosa dire degli abiti da sposa della conduttrice? Non si tratta dei classici modelli principeschi e scintillanti ma di vestiti moderni e anti-convenzionali: ecco quanto costano tutti i completi che ha sfoggiato per festeggiare l'importante traguardo.

Leggi anche Cosa hanno regalato Simona Ventura e Giovanni Terzi agli invitati che hanno partecipato al matrimonio

Il tailleur di pizzo per il party pre-nozze

I festeggiamenti per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi sono partiti a fine giugno con un party pre-nozze in un noto locale milanese ed è stato lì che la conduttrice ha dato una piccola anticipazione dei suoi look bridal. Si è affidata ad Atelier Emé, brand che ha realizzato su misura tutti i suoi abiti per le nozze, ma ha evitato le classiche gonne di tulle, i bustier scintillanti e i mini dress principeschi.

Simona Ventura in Atelier Emé

Ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur bianco in pizzo macramè con giacca monopetto e pantaloni decorati con disegni floreali in trasparenza realizzati artigianalmente. Al momento sul sito ufficiale del brand c'è solo il blazer e il suo prezzo è di 690 euro (a cui bisogna aggiungere un extra in caso di personalizzazioni).

Il tailleur in pizzo macramè di Atelier Emé

Quanto costa il vestito da sposa coi pantaloni

Per il giorno del matrimonio vero e proprio Simona ha scelto un altro look anti-convenzionale sempre di Atelier Emé. Sebbene abbia rispettato la tradizione del bianco, anche questa volta ha evitato le maxi gonne. Per raggiungere Giovanni Terzi sull'altare ha abbinato un bustier con scollo tondo e maniche trasparenti a un paio di pantaloni a sigaretta in crepe stretch, un modello con piega centrale stirata e una coda lunga 120 cm che ha creato un suggestivo effetto strascico.

Atelier Emé

Questi ultimi sono in vendita sul sito ufficiale del marchio leader nel settore bridal, costano 690 euro e possono essere personalizzati a proprio piacimento. Il vestito con la mantellina per i festeggiamenti finali, invece, al momento non è ancora disponibile.

Il secondo abito da sposa di Atelier Emé