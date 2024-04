Palazzo Orsini si lascia scoprire in occasione del Fuorisalone, apre la sede di Armani con la collezione casa

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Le porte della sede di Giorgio Armani aprono al pubblico in occasione della Design Week. Palazzo Orsini, lo storico edificio in Via Borgonuovo nel cuore di Milano ospita la nuova collezione Armani Casa Echi dal mondo. Dopo il successo dello scorso anno, il couturier continua il dialogo con la città meneghina svelando i pezzi ispirati ad atmosfere, colori e forme raccolti dal designer nel corso dei suoi viaggi. Al Palazzo si accede previo accredito sul sito internet di Armani/Casa dove si può prenotare il giorno della visita in un orario che fa dal 10 alle 20.

Il percorso permetterà di scoprire stanza e segrete andando a creare una connessione intima con il pubblico. Lo stilista ha voluto portare i visitatori nei paesi e nei luoghi che lo hanno ispirato, vuole far conoscere le culture dalle quali ha preso spunto, esponendo oggetti della sua collezione privata e realizzando una collezione di arredo in continuo dialogo con il mondo della moda.

La storia del Palazzo

La costruzione del Palazzo iniziò nella seconda metà del XVII secolo dalla famiglia Secco-Borella, per poi essere concluso dagli Orsini che vi si insediarono nel 1662. Il marchese che l'aveva comprato portò a termine la sua costruzione con un gusto lussuoso e sfarzoso. Della dimora divennero poi proprietari i principi Pio, di origine spagnola dino al 1918 e che ne sistemarono la facciata neoclassica, progettata da Luigi Clerichetti nella seconda metà dell'Ottocento. Il cortile principale colonnato risale al tardo Seicento, mentre gli interni decorati sono stati realizzati da Luigi Canonica e affrescati da Andrea Appiani con Amore Trionfante risalgono alla fine del Settecento. Dal 18 settembre 1996 il palazzo è sede della Giorgio Armani S.p.A. che prima di quest'anno lo aveva già aperto al pubblico per le Giornate di Primavera e d’Autunno del FAI – Fondo Ambiente Italiano e in occasione di alcune manifestazioni dedicate al mondo della moda e del design.

Il percorso nel palazzo di Giorgio Armani

Il percorso si sviluppa tra le varie sale dell'edificio, ognuna corrisponde a uno dei luoghi che hanno ispirato lo stilista: Europa, Giappone, Cina, Arabia e Marocco. Dal piano terra si segue un nastro d'oro che porta al primo piano, decorato da affreschi settecenteschi e stucchi dorati, dove la collezione trova la sua perfetta cornice. Sul pavimento viene rappresentata una mappa che porta alle creazioni dello stilista, tra cui vengono proposti anche gli abiti più famosi della collezione Armani Privé; i vestiti si fondono con con gli abiti in un'unica storia.

Per questa collezione Giorgio Armani ha voluto sperimentare l'accostamento di materiali e tecniche di decoro trasferendo nei pezzi d'arredamento dettagli delle armature Samurai e delle Mille e una notte con influssi della cultura berbera e tuareg.