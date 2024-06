video suggerito

Chiara Ferragni col completo di spugna: per l’estate ritorna il trend ispirato agli anni ’90 Chiara Ferragni è a Forte dei Marmi con i figli e ha approfittato della serata trascorsa con gli amici per lanciare il trend dell’estate: quello dei capi in spugna in stile anni ’90. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alla sua estate 2024, la prima che vive da single dopo la fine del matrimonio con Fedez. Per lei gli ultimi mesi sono stati decisamente duri ma, complice il sostegno della famiglia e degli amici, sta riprendendo la "normale" quotidianità fatta di impegni lavorativi, eventi glamour e Stories social all'insegna del fashion. Ora, però, è arrivato il momento di godersi le prime giornate calde dell'anno e non sorprende che stia partendo praticamente ogni weekend. Se lo scorso fine settimana era volata a Vulcano per il matrimonio di Diletta Leotta, adesso è tornata con i figli Leone e Vittoria in una delle sue mete balneari preferite, Forte dei Marmi: ecco il trend di stagione che ha lanciato nelle ultime ore.

Il ritorno dei capi a effetto spugna

La moda dell'estate 2024 da seguire assolutamente? A lanciarla è stata Chiara Ferragni, che attualmente sta trascorrendo le sue giornate in un hotel di lusso a Forte dei Marmi in compagnia dei figli. Se da un lato continua a evitare di mostrare i piccoli sui social, dall'altro si serve di foto e Stories per documentare tutti i look da vacanza. L'ultimo arrivato è il suo preferito, basti pensare che ha cominciato a provarlo nella cabina armadio mentre preparava la valigia, dunque a diversi giorni dalla partenza, certa del fatto che avrebbe dettato legge in fatto di tendenze. Si tratta di un candido completino di spugna, tessuto che ha letteralmente spopolato negli anni '90 e che ora sembra essere tornato.

Il look di spugna di Chiara Ferragni

Il look vacanziero di Chiara Ferragni

Il completo di spugna di Chiara Ferragni è color panna ed è contraddistinto da due pezzi coordinati: il reggiseno con scollo a V e spalline incrociate e micro shorts a vita bassissima con un cut-out poco sopra al fondoschiena. Tra addominali e gambe in vista, l'imprenditrice ha reinterpretato in chiave sensuale e iper glamour il trend no-pants.

Chiara Ferragni in micro shorts

Per completare l'outfit estivo ha scelto degli accessori un tantino più pesati, tutti in pelle nera, dai maxi stivali borchiati di Miu Miu alla giacca lunga e leggermente oversize. Non è mancata la it-bag, la Pouch di Bottega Veneta in pelle intrecciata (prezzo 3.200 euro). In quante durante le vacanze si ispireranno a lei con dei look di spugna in stile anni '90?