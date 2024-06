video suggerito

Chiara Ferragni in vacanza con i figli: quanto costa una notte nell’hotel in Versilia Chiara Ferragni è in vacanza al mare con i figli Leone e Vittoria e alcuni amici: come ogni weekend ha soggiornato a Forte dei Marmi in un hotel a cinque stelle extra lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'hotel di Chiara Ferragni in Versilia

Anche per questo ultimo weekend di giugno, Chiara Ferragni sta trascorrendo le giornate sotto il sole della Versilia, a Forte dei Marmi. "Back in my beloved Forte" ha scritto l'imprenditrice nel post in cui mostra alcuni dei suoi look da mare e lo stabilimento in cui si trova. Se lo scorso weekend l'influencer è stata in Sicilia per partecipare alle nozze di Diletta Leotta, questo sabato è tornata in uno dei suoi posti più amanti. Da anni Ferragni, prima soltanto con gli amici e poi anche con Fedez, soggiorna in uno storico hotel extra lusso di Forte dei Marmi: ecco quanto costa un soggiorno di una notte.

Il terrazzo della stanza d'albergo di Ferragni

Dove si trova l'hotel di Chiara Ferragni a Forte Dei Marmi

L'albergo dove Chiara Ferragni trascorre i suoi weekend di vacanza in Versilia è l'Augustus Hotel & Resort: si trova nel centro di Forte Dei Marmi ed è un prestigioso hotel a cinque stelle. Situato nella pineta a pochi passi dal centro città e dal mare, questo paradiso ha alle spalle lo spettacolo mozzafiato delle Alpi Apuane. L'albergo conta diverse strutture: la principale, dove si trova l'hotel, è Villa Pesenti & La Nave, a cui si aggiungono le Garden Villas, ossia ville private all'interno della fitta pineta, e l'Augustus Lido che corrisponde con l'ex villa Agnelli.

La piscina dell'hotel | Foto Augustus Hotel & Resort

Si tratta di una palazzina che si sviluppa su tre piani dotata di 19 camera e che è stata la dimora della famiglia Agnelli in Versilia per trent'anni. La neorinascimentale Villa in viale Morin a Forte dei Marmi è stata acquistata dal 1926 da Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della FIAT Giovanni. Oltre a queste strutture fanno parte della struttura due piscine riscaldate, di cui una nel giardino e l'altra nello stabilimento balneare riservata ai clienti dell'hotel. Non mancano anche ristoranti, due lounge bar, una spa e la palestra.

Leggi anche Chiara Ferragni col bikini bianco: è il modello che non può mancare nel guardaroba delle vacanze

Il giardino | Foto Augustus Hotel & Resort

Quanto costa una notte nell'hotel a cinque stelle

Nel mese di luglio il soggiorno minimo varia dalle tre alle cinque notti, anche se in alcuni giorni del mese è possibile soggiornare anche per una sola notte. Il prezzo per una camera classic parte da 1030 euro a notte, salendo poi a 1130 euro della camera superior e ai 1270 euro della camera deluxe. Per quanto riguarda i costi delle suite, invece, la Junior Suite per due persone con balcone costa 1330 euro a notte. Sono disponibili nello stesso albergo anche la Family Suite e la Suite da 50mq con area salotto, due bagni che può ospitare un massimo di cinque persone.

Una stanza dell'August Hotel a Forte dei Marmi | Foto Augustus Hotel & Resort