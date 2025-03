video suggerito

Chiara Ferragni in vacanza sulle Dolomiti con i figli: quanto costa una notte nel resort per famiglie Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere un weekend sulle Dolomiti con i figli. Dopo il ritorno alle sfilate della Milano Fashion Week, l’imprenditrice ha scelto un resort dedicato alle famiglie. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

164 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni è stata una settimana importante. L'imprenditrice digitale è tornata alla Milano Fashion Week a un anno e mezzo dagli ultimi show che l'avevano vista protagonsita e dal Pandoro gate che l'aveva tenuta lontana dal fashion world. Il ritorno in grande stile di Ferragni, che ha preso parte alla sfilata di DSquared2, brand che l'ha supportata molto negli ultimi mesi complicati, e agli show di Marco Rambaldi, Francesco Murano, Roberto Cavalli e Giuseppe Di Morabito. Pochi giorni fa, poi, Ferragni era tornata anche sulle copertine dei magazine, debuttando sulla cover di Elle Romania con una serie di scatti realizzati da Nicholas Fols. Un ritorno in grande stile per l'influencer che, messasi alle spalle la storia con Fedez, si gode qualche giorno in montagna con la famiglia e i figli, Leone e Vittoria. Dopo un finesettimana con il compagno Giovanni Tronchetti Provera, con cui ha una relazione da diversi mesi, Ferragni è partita per il Trentino Alto Adige dove sta passando un weekend sulla neve in un family resort con la sorella Francesca e i due figli.

La sauna nel resort scelto da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, weekend sulla neve con la sorella Francesca e i figli

Chiara Ferragni dopo la fashion week milanese è partita per un weekend in montagna con la sorella Francesca, il marito Riccardo Nicoletti e i figli Leone e Vittoria. Per il finesettimana hanno scelto di recarsi sulle Dolomiti, in provincia di Bolzano, soggiornando a Luson, in provincia di Bolzano, a pochi passi da Brunico, in uno splendido resort per famiglie.

Chiara Ferragni in montagna

Il Sonnwies è un family resort che si trova sull'Alpe di Luson, ovvero uno degli altipiani più vasti di tutta Europa. Dal resort è possibile fare escursioni sulle Dolomiti, soprattutto nel Parco naturale Geisler di Puez, e visitare la città di Bressanone, poco distante.

Leggi anche Chiara Ferragni vola sulle Dolomiti: la suite con piscina privata costa oltre 6mila euro a notte

Una delle camere del Sonnwies in una story Instagram di Chiara Ferragni

Quanto costa dormire al Sonnweis, il resort scelto da Chiara Ferragni

Al Sonnweis, un resort dedicato anche alle famiglie con una vasta area giochi, come ha mostrato Francesca Ferragni sul suo profilo Instagram, esistono tre tipi di camere: gli studios, le suite e le suite di lusso. Dalla Luxury Family Suite Mountain fino alla Spa Suite, passando per la Luxury Mountain Villa, le camere si affacciano sulla montagna e hanno una spa privata sul balcone. I prezzi disponibili sul sito per queste camere oscillano dai 925 euro ai 1340 euro a notte.

Chiara Ferragni nella piscina del resort