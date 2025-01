video suggerito

Chiara Ferragni nella spa "notturna": per la vacanza di fine gennaio torna nel suo posto del cuore Chiara Ferragni ha approfittato del weekend di fine gennaio per concedersi qualche giorno di relax. Dove si trova? In una location a cui è molto legata che le ha permesso di fare la spa "notturna".

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sembra aver ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto nel 2024 a causa dello scandalo dei pandori e della separazione da Fedez. Sebbene non sia stato semplice affrontare questi eventi che hanno modificato in modo drastico la sua carriera e la sua vita privata, oggi ha ritrovato il sorriso e affronta ogni esperienza con la positività che da sempre la contraddistingue. Dopo aver ripreso regolarmente a lavorare al termine della lunga pausa natalizia, ora ha pensato bene di concedersi un weekend all'insegna del relax in uno dei suoi "luoghi del cuore": ecco dove sta trascorrendo la vacanza di fine gennaio.

La location scelta da Chiara Ferragni per la vacanza sulla neve

Quale migliore occasione di un weekend di fine gennaio per organizzare una mini vacanza sulla neve? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni, che da sempre è una grande appassionata di sci.

Auberge De La Maison

Nelle ultime ore, però, ha preferito darsi al relax, condividendo sui social delle foto della location da sogno immersa tra le montagne innevate che ha scelto per il soggiorno. I luoghi che ha immortalato sono super riconoscibili (anche perché non è la prima volta che li visita): l'imprenditrice è infatti tornata a Courmayeur, per la precisione all'Auberge De La Maison, la location con vista sul Monte Bianco in cui ha trascorso gran parte delle vacanze di Natale 2024.

Auberge De La Maison dall'alto

Qual è la spa visitata da Chiara Ferragni

Niente sciate, ciaspolate o trekking sulla neve, per il primo giorno di vacanza a Courmayeur Chiara Ferragni ha pensato bene di fare visita alla spa dell'albergo in cui soggiorna.

La spa dell'Auberge De La Maison

Si chiama La Maison de l'eau ed è un vero e proprio paradiso di bellezza e benessere, un angolo di pace con vista sulle montagne innevate in cui ci si riconcilia con corpo e mente. L'imprenditrice ha usufruito della piscina dopo il tramonto (la struttura chiude infatti alle 20), godendosi così il suggestivo panorama stellato dalla maxi vetrata che circonda la calda vasca interna. Non ha esitato a scattarsi un selfie "in ammollo", mostrandosi in bikini dark, raccolto messy e viso struccato. In quanti sognano di concludere gennaio con un'esperienza tanto rilassante?

Il selfie in spa