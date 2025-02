Il ritorno alla moda di Chiara Ferragni: la prima copertina dopo la pausa con capelli lunghi e micro top

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni per Elle Romania

Chiara Ferragni si è lasciata definitivamente alle spalle il momento difficile vissuto lo scorso anno tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Ora sembra aver ritrovato la serenità sia a livello personale che professionale e a dimostrarlo è il sorriso che sfoggia ogni giorno sui social. Lo scorso weekend, mentre era alle prese con una vacanza all'insegna del relax sulle Dolomiti, si è servita di Instagram per annunciare ai fan che preso ci sarebbero state grandi novità. Sebbene in molti avessero pensato che si trattasse dell'atteso ritorno alle sfilate, questa mattina ha rivelato l'esclusivo progetto: una nuova copertina fashion, la prima dopo la lunga pausa dai riflettori del 2024.

Chi ha fotografato Chiara Ferragni per il ritorno in copertina

Chiara Ferragni è tornata alla sua più grande passione, la moda, e si è servita dei social per mostrare il progetto che la vede protagonista: ha conquistato la copertina di Elle Romania, posando per un esclusivo shooting all'insegna del glamour. A fotografarla è stato Nicholas Fols, che in 10 inediti scatti è riuscito a lasciar emergere l'innata eleganza e l'animo fashion che da sempre la contraddistinguono.

Elle Romania, foto di Nicholas Fols

Seguita dallo stylist Salvatore Pezzella, ha sfoggiato diversi look chic e rock. Per la cover ha optato per un paio di pantaloni di pelle marroni e un reggiseno a triangolo total black, mentre nelle altre immagini ha spaziato tra maxi trench abbinati a collant di pizzo, dress a effetto nudo, chiodi avvitati e pellicce fluffy. L'accessorio che ha contribuito a trasformarla in una diva moderna? I guanti al gomito, declinati in un'audace versione di pelle.

Elle Romania, foto di Nicholas Fols

Chiara Ferragni posa con le extension

A rendere il servizio fotografico ancora più esclusivo è stato il beauty look. Per il make-up (curato dal fidato assistente Manuele Mameli) Chiara ha puntato su dei toni naturali, mentre per quanto riguarda i capelli si è affidata ad Andrea Missiti, che ha ideato per lei un'acconciatura wild e d'impatto con dei capelli lunghissimi e messy.

Elle Romania, foto di Nicholas Fols

Già qualche giorno fa l'imprenditrice aveva posato con la chioma "leonina" realizzata con le extension ma solo oggi ha rivelato che il motivo di quella trasformazione era proprio il ritorno in copertina. Lo shooting realizzato per Elle Romania rappresenterà il preludio del suo rientro alle sfilate di Milano? L'unica cosa certa è che, nonostante la lunga pausa dai riflettori, l'imprenditrice non ha perso il suo animo glamour e continua a essere l'indiscussa regina della moda.