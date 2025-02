video suggerito

Chiara Ferragni, le foto con il nuovo hair look spettinato: i capelli ora sono super voluminosi Chiara Ferragni è volata in Spagna in occasione dei Goya Awards: prima di partire, però, ha condiviso alcuni scatti dal backstage di un servizio fotografico dove ha sfoggiato un nuovo hairstyle.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni | Foto Nicholas Fols

Per Chiara Ferragni non sono state settimane come le altre. L'influencer si è trovata al centro del gossip dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo la relazione tra Fedez e la designer Angelica Montini: dopo giorni di silenzio, ha scelto di rispondere sui social per raccontare la sua versione dei fatti e per tutelare anche i figli, Leone e Vittoria. In una dichiarazione rilasciata a Pomeriggio Cinque, Ferragni ha ribadito: "Non c'entro nulla con quello che è successo ma dovevo chiarire". L'imprenditrice, poi, ha scelto di diffidare Corona dalla diffusione di ulteriori video chiedendogli un milione di euro per violazione di un accordo firmato nel 2023. Nel frattempo Ferragni si gode l'affetto della sua famiglia e del nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera, mentre si prepara a partire per la Spagna dove sabato 8 febbraio parteciperà alla cerimonia dei Goya Awards.

Le foto nel backstage di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato due foto dal backstage di un servizio fotografico che ha scattato negli scorsi giorni. L'hair look messy e voluminoso dà una luce diversa al volto dell'influencer. I lunghi capelli biondo miele occupano l'intero spazio degli scatti firmati dal fotografo Nicholas Fols. Ferragni non ha rivelato il progetto a cui sta lavorando e che, si presume, annuncerà presto. Nei commenti qualche fan ha notato anche la somiglianza con Sarah Jessica Parker, l'attrice che interpreta Carrie in Sex and The CIty.

Chiara Ferragni | Foto Nicholas Fols

Dopo aver condiviso le foto dal set, Ferragni ha postato sul suo profilo un selfie mentre prepara i bagagli per la Spagna. Sabato 8 febbraio, infatti, sarà una delle ospiti ai Goya Awards, il principale riconoscimento cinematografico del Paese. Un red carpet per cui, nei giorni scorsi, Ferragni ha postato qualche anteprima durante i fittings per scegliere gli abiti.

Chiara Ferragni si prepara per la Spagna