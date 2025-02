video suggerito

Chi ha firmato il vestito col graffio di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha condiviso uno dei possibili look per i prossimi Goya Awards, i principali riconoscimenti cinematografici spagnoli che si assegnano a Granada: sui social ha postato un abito cut out total black. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni non è stata una settimana come le altre. L'imprenditrice, infatti, è intervenuta sui suoi social facendo chiarezza sulla fine del suo matrimonio con Fedez in seguito alle rivelazioni pubblicate da Fabrizio Corona nel suo nuovo video podcast Falsissimo, in cui l'ex re dei paparazzi ha raccontato la storia tra il rapper e Angelica Montini. La telefonata tra Fedez, Corona e la stessa Montini è diventata virale sui social, spingendo Ferragni a intervenire per tutelare i figli e sé stessa. "Ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio, circondata solo dalla vicinanza di chi mi ama veramente ed augurandomi un amore vero da entrambe le parti per il futuro", ha scritto Ferragni nelle storie. Nel frattempo gli impegni lavorativi proseguono e l'imprenditrice digitale si prepara a partire per la Spagna, dove, tra pochi giorni, si terranno i Goya Awards.

L'abito cut out di Chiara Ferragni

Come annunciato negli scorsi giorni sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha raccontato che tra pochi giorni partirà per Granada, in Spagna, dove l'8 febbraio si tengono i Goya Awards, un riconoscimento cinemotografic0 paragonabile a quelli che sono i David di Donatello in Italia. Si tratta quindi della cerimonia più importante della penisola iberica: Ferragni vi partecipa perché è ambassador di Goa Organics, main sponsor dell'evento.

Chiara Ferragni in Max Zara Sterck

In vista dell'evento, quindi, Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram qualche scatto dai fittings, mentre provava possibili look da indossare alla cerimonia. Tra gli outfit sfoggiati, l'influencer ha postato una foto che la ritrae mentre indossa un lungo vestito nero con dettaglio cut out sul décolleté. L'abito è firmato Max Zara Sterk, brand dell'eponima designer nederlandese, che sfila alla London Fashion Week. Il vestito a tunica, modello Fontana Dress, presenta anche un ampio spacco laterale che lascia scoperto un intero lato: viene venduto sul sito del brand a 900 euro.

Leggi anche Fedez e Angelica Montini paparazzati lo scorso dicembre? Le foto in cui la ragazza aveva il viso coperto da una sciarpa