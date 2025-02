video suggerito

Chiara Ferragni, bustier in pizzo e pantalone drappeggiato per la serata in Spagna Chiara Ferragni è partita per la Spagna dove parteciperà ai Goya Awards. L'influencer ha preso parte a una serata organizzata da uno dei brand con cui collabora sfoggiando un completo super chic: ecco quanto costa.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata agli impegni lavorativi. L'imprenditrice è volata in Spagna, a Granada, dove parteciperà ai Goya Awards, il più importante premio cinematografico del Paese. Ferragni collabora ormai da diversi mesi con il brand di prodotti vegani per capelli Goa Organics, che è main sponsor della serata. Per l'influencer sono stati giorni piuttosto complessi sul lato privato. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla storia tra Fedez e Angelica Montini, Ferragni ha rotto il silenzio che in questi mesi ha scelto riguardo la sua vita privata per chiarire la sua posizione. Nel frattempo, la famiglia ha fatto quadrato intorno a lei, supportandola, insieme al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Arrivata in Spagna, l'influencer ha partecipato a una serata.

Il look di Chiara Ferragni in Spagna

Chiara Ferragni ha partecipato a una serata organizzata dal brand Goa Organics a Granada. L'imprenditrice ha condiviso i preparativi per l'evento mostrando sia l'outfit che il suo beauty look. I lunghi capelli mossi, che recentemente sono stati al centro di alcuni scatti che ha condiviso sui social, coprivano le spalle lasciate nude dal bustier.

Chiara Ferragni in Spagna

Il completo era composto da un bustier in pizzo e una gonna lunga in satin nero entrambi firmati da Giuseppe di Morabito, brand italiano che Ferragni indossa spesso negli ultimi mesi. Il bustier è in pizzo floreale dall'effetto trasparente con una parte intrecciata e la parte inferiore asimmetrica.

Il bustier in pizzo

Il look è completato da un paio di pantaloni V shape a vita bassa in lana, con drappeggio sul fronte all'altezza della vita. Il pantalone dalla gamba ampia e morbida, che sembra a prima vista una gonna, viene venduto a 675 euro mentre il top è in vendita sul sito del brand a 800 euro.

Chiara Ferragni con total look Giuseppe Di Morabito