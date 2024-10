video suggerito

Chiara Ferragni eletta Icona fashion internazionale, ritira il premio a Madrid in abito di paillettes Look total black per Chiara Ferragni. È volata in Spagna, a Madrid, per ritirare un premio ai Vanitatis Awards: è stata eletta International fashion icon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è volata a Madrid per sole 24 ore: un viaggio lampo di lavoro, per partecipare a una serata che l'ha vista assoluta protagonista. Mentre in Italia è alle prese con l'accusa di truffa aggravata per il caso pandoro e uova di cioccolata, in Spagna è stata invitata ai Vanitatis Awards, dove ha ritirato un premio: Icona di Moda internazionale. "Madrid sta diventando davvero una seconda casa e amo trascorrere il mio tempo lì" ha scritto l'imprenditrice, che in effetti sta cercando di dare una spinta ai suoi affari concentrandosi soprattutto oltre i confini nazionali.

Il nero è diventato, per Chiara Ferragni, il colore per eccellenza delle serate glamour e dei momenti speciali. Ultimamente, da quando ha ripreso a prendere parte agli eventi di rilievo del settore fashion, ha puntato sempre sul total black, la scelta vincente con cui non si sbaglia mai. Nero era il revenge dress che ha segnato il suo ritorno sui social dopo un lungo silenzio, sfoggiato per l'inaugurazione di una mostra a Venezia. Nero era l'abito da sera indossato alla Settimana della Moda di Monte Carlo. E ancora, nero era l'outfit con cui ha preso parte ai CMFT Grant 2023, per sostenere gli stilisti emergenti. Stessa scelta quest'anno, quando è tornata alla Milano Fashion Week, con schiena nuda e strascico, per la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024. E non poteva che scegliere il total blach anche per ritirare il premio a Madrid.

Il nuovo look dell'imprenditrice

Look total black per Chiara Ferragni a Madrid. L'influencer ha informato i follower di essere volata in Spagna per ritirare un premio ai Vanitatis Awards: è stata eletta International fashion icon. Per l'occasione ha indossato un abito monospalla asimmetrico tempestato di paillettes di Palomo Spain, abbinato a corsetto strapless di Rosamario. Ha completato il look con collant scuri e décolleté con doppio cinturino alla caviglia, mettendo in risalto il viso con un'acconciatura a capelli raccolti, lasciando solo una ciocca libera a incorniciare il volto. Per impreziosire il tutto ha aggiunto gioielli Damiani.

Chiara Ferragni si concentra su nuovi mercati

Il riconoscimento assume per l'imprenditrice un grande valore, soprattutto in questo momento per lei ancora incerto, che va avanti da mesi, in cui ha bisogno di conferme. Professionalmente, il caso Balocco ha innescato una crisi nei suoi affari e nei suoi progetti. La perdita di follower, la chiusura del negozio a Milano dove ormai gli scaffali sono stati svuotati del tutto, il cambio assetto della sua società: l'ultima novità è che non è più a capo della Fenice srl: è stato votato un nuovo amministratore unico, il manager Claudio Roberto Calabio. Nel frattempo lei ha rivolto lo sguardo verso la Grecia dove ha aperto uno shop e verso la Spagna.

Qui, prima ancora della premiazione, ha anche avviato una collaborazione con un brand. In questi mesi uno dopo l'altro tutti i marchi con cui collaborava, anche da molto tempo l'hanno abbandonata: Safilo, Pigna, Coca Cola. Di recente invece è diventata testimonial di un marchio spagnolo del settore beauty, che produce prodotti per i capelli: la prima collaborazione dopo il Pandoro gate. Quale sarà il prossimo step per recuperare terreno sul mercato?