Chiara Ferragni ha chiuso il negozio a Milano: tutti gli scaffali sono già stati svuotati Il negozio di via Capelli era il primo monomarca milanese aperto da Chiara Ferragni. Già a luglio circolavano voci su una imminente chiusura e dall'8 agosto gli scaffali sono vuoti.

A cura di Enrico Spaccini

Quella che a inizio luglio era solo un'indiscrezione, è diventata realtà. Il primo negozio monomarca di Chiara Ferragni ha chiuso i battenti. Gli scaffali sono già stati svuotati e il portone al numero 5 di via Capelli, tra corso Como e piazza Gae Aulenti, è stato sbarrato. Da parte dell'imprenditrice digitale cremonese non è arrivata ancora alcuna comunicazione ufficiale, ma l'assenza dei vestiti e degli accessori decorati con l'iconico occhio simbolo del brand Ferragni è un messaggio forte già di per sé. Non è noto il motivo della chiusura, ma sullo sfondo non può non esserci l'inchiesta della Guardia di Finanza che la vede indagata per truffa aggravata.

Il negozio di via Capelli era il primo monomarca milanese di Chiara Ferragni

Le voci di una imminente chiusura del negozio milanese di Ferragni avevano iniziato a circolare a inizio estate. Nei primi giorni di luglio, il settimanale Chi aveva pubblicato un'indiscrezione che sosteneva che nel giro di poche settimane il flagship store di via Capelli avrebbe presto abbassato le saracinesche.

Questa decisione non può passare inosservata. Il negozio era stato inaugurato il 26 luglio del 2017. Un passo importante, poiché era il primo monomarca milanese del brand Ferragni e perché sorgeva tra corso Como e piazza Gae Aulenti, una zona che almeno fino a qualche tempo fa ambiva a essere seconda nel mondo della moda solo a via Monte Napoleone.

Il motivo dietro la chiusura del negozio

Come è già accaduto ad altri brand, anche di lusso, l'esperimento sembrerebbe però fallito. Così il negozio di Ferragni è entrato a far parte della cerchia dei marchi che hanno provato a tenere aperto un punto vendita in via Capelli, senza però riuscirci a lungo.

Da parte dell'imprenditrice digitale e della sua azienda non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Non si conosce il motivo della chiusura del negozio: potrebbe trattarsi di una scelta di marketing, ma potrebbe anche essere una conseguenza delle varie vicende giudiziarie che vedono coinvolta Chiara Ferragni. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma il brand potrebbe aver subito un serio danno d'immagine in seguito al pandoro-gate che avrebbe quindi contribuito a prendere la decisione di sacrificare un negozio dai costi alti e dalle entrate incerte.