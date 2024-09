video suggerito

Chiara Ferragni con schiena nuda e strascico: torna alla Fashion Week dopo Allucinazione Collettiva Dopo una lunga assenza dalle sfilate e a distanza di pochi giorni dall’uscita del brano di Fedez a lei dedicato, Chiara Ferragni è tornata alla Fashion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

A distanza di un anno esatto, Chiara Ferragni è tornata alla Milano Fashion Week. A settembre scorso era stata ospite della cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana. Di lì a poco per lei le cose sarebbero drasticamente cambiate, con lo scandalo relativo al Pandoro Gate e poi con la fine del matrimonio con Fedez. Questi due eventi hanno inciso molto, infatti nel corso del 2024 ha disertato tutte le sfilate, dalla Settimana della Moda milanese a quella parigina, dove era sempre stata presente. Quest'anno è tornata per i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, in scena al Teatro alla Scala di Milano, caduti quasi in concomitanza con l'uscita di Allucinazione Collettiva, il brano di Fedez in cui si parla di lei.

Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week

Chiara Ferragni non ha partecipato a nessuna sfilata della Settimana della Moda milanese, ma ha preso parte al gala dedicato alla sostenibilità, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024. Il riconoscimento premia personalità e realtà di spicco del settore moda, che col loro lavoro si sono distinte per l'impegno e l'attenzione al tema della sostenibilità in diversi modi: dando valore all'artigianato, incrementando innovazione e inclusività, incentivando l'economia circolare.

Chiara Ferragni in Dsquared2

Il suo ritorno a sorpresa è un segnale: "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera" ha detto l'influencer. Di lei in questi giorni si è parlato molto, ma non per questioni professionali. È finita al centro del dissing tra Fedez e Tony Effe e il suo ex marito ha rilasciato una canzone in cui si fa chiaramente riferimento a lei. L'imprenditrice ha preso le distanze da tutto ciò, chiedendo di essere lasciata fuori da questi meccanismi e di non tirare in ballo i figli. La sua presenza all'evento, sposta nuovamente il focus dal gossip all'ambito professionale.

Chiara Ferragni indossa gioielli Sabbadini

Il look di Chiara Ferragni all'evento

L'imprenditrice per la serata ha scelto un lungo abito marrone ricamato firmato Dsquared2 proveniente dall'archivio 2013 del brand. Il vestito ha spalline sottilissime, lascia la schiena nuda ed è reso particolarmente sofisticato dal lungo strascico posteriore, impreziosito di cristalli scintillanti. Ha completato il look con gioielli Sabbadini. Nelle sue scelte di stile, soprattutto quelle relative a occasioni di gala e serate importanti, le nuances scure sono state le più ricorrenti nell'ultimo anno.

Il look di Chiara Ferragni

Aveva scelto il nero per il ritorno sui social dopo il lungo periodo di silenzio seguente allo scandalo Balocco. Questo abito da sera segna invece il suo ritorno alla manifestazione glamour per eccellenza del settore fashion: dopo lo scandalo relativo al pandoro Balocco non aveva più preso parte ad alcun evento né a sfilate organizzate durante la Settimana della Moda.