Chiara Ferragni, l’abito cut out è un pezzo di storia della moda: perché ha scelto un capo vintage Chiara Ferragni è stata ospite dei Sustainable Fashion Awards 2023, organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana.

Parata di celebrity ieri sera al Teatro alla Scala di Milano, che ha ospitato la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana insieme alla Ethical Fashion Initiative dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC e in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation. Il riconoscimento premia personalità e realtà di spicco del settore moda, che col loro lavoro hanno dimostrato particolare impegno e attenzione alla sostenibilità, nella sua accezione più ampia: dando valore all'artigianato, incrementando innovazione e inclusività, incentivando l'economia circolare. Erano presenti Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Marco Mengoni, Sabrina Impacciatore, Elodie (con look sparkling). Non poteva mancare Chiara Ferragni.

Il nuovo ruolo di Chiara Ferragni in CNMI

La presenza di Chiara Ferragni all'evento arriva all'indomani di una grande novità, che lei stessa con orgoglio ha comunicato a fan e follower. L'imprenditrice, infatti, è entrata a far parte di Camera Moda. Questo ruolo arriva dopo la partecipazione, lo scorso maggio, all'edizione 2023 di CNMI Fashion Trust Grant, in qualità di presidente della giuria internazionale. Il nuovo incarico la vedrà attivamente impegnata nel comitato di Camera Moda Fashion Trust, iniziativa senza scopo di lucro che supporta gli stilisti indipendenti che operano in Italia.

Chi ha firmato il look di Chiara Ferragni

Dopo gli impegni alla Milano Fashion Week, che l'hanno vista in prima fila a diverse sfilate (tra cui Tod's, The Attico, Gucci e Prada, qui in coppia con Fedez), l'imprenditrice è anche salita sul palco dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Per la serata l'imprenditrice ha scelto un look speciale. L'influencer ha indossato un capo vintage: si tratta di una creazione firmata Gucci, appartenente alla collezione Autunno/Inverno 1996 disegnata da Tom Ford, all'epoca direttore creativo della Maison da due anni. Quella è stata una sfilata memorabile, in cui Tom Ford ha portato in passerella una serie di abiti da sera total white dalle linee estremamente semplici e al tempo stesso seducenti, impreziositi da dettagli accattivanti.

L'abito a maniche lunghe di Chiara Ferragni, ad esempio, presenta una cintura metallica e ampio cut out a goccia sul décolleté. Lo ha abbinato a un pendente e un vistoso orecchino, messo in risalto dai capelli raccolti e con ciuffo laterale. Bella Hadid ha indossato un abito simile, della stessa collezione, al Festival di Cannes 2022. E in occasione del centenario di Gucci, l'ormai ex direttore creativo Alessandro Michele ha omaggiato Tom Ford e la Maison inserendo nella collezione celebrativa Aria un completo rosso, ripreso proprio dall'iconica Fall/Winter 1996.

Perché Chiara Ferragni ha indossato un abito vintage

Chiara Ferragni è una fan del vintage. Anche al Met Gala 2022 ha indossato un capo della collezione Fall/Winter 1997 realizzato dal compianto Gianni Versace. Vintage anche i gioielli scelti per impreziosire e illuminare quel look. Indossare un capo vintage significa indossare qualcosa di unico e raro, qualcosa che appartiene alla storia della moda. È un modo per far rivivere pezzi d'archivio che altrimenti nessuno avrebbe modo di ammirare. Ovviamente è anche una scelta sostenibile, che trova i consensi di tutti coloro che oggi spingono per una moda che sia poco inquinante, che sfrutti meno risorse possibile. È quindi un gesto largamente apprezzato, soprattutto in un contesto come i CNMI Sustainable Fashion Awards, dove "sostenibilità" è proprio la parola chiave.