Bella Hadid cambia stile a Cannes: torna sul red carpet e incanta in bianco con l’oblò sul fianco Si è tenuta oggi al Festival di Cannes la prima del film Broker (Les Bonnes Etoiles) e tra le star che hanno calcato il red carpet c’era anche Bella Hadid. La modella ha cambiato stile, dicendo addio ai look bon-ton e facendo trionfare la sensualità in total white.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Cannes e ogni sera sono diversi i registi che presentano i loro film in anteprima mondiale. Le star ne approfittano per dare il meglio di loro in fatto di look, sfidandosi a colpi di stile sia sul red carpet che agli eventi mondani che hanno invaso la cittadina francese. Nelle ultime ore si è tenuta l'anteprima di Broker (Les Bonnes Etoiles) e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Bella Hadid. Se nei giorni scorsi era apparsa in versione diva con degli chignon tiratissimi, ora ha lasciato libero sfogo alla sua innata sensualità: tra un oblò cut-out sul fianco e la chioma sciolta e fluente, ha dimostrato di essere un'indiscussa regina di femminilità.

L'abito bianco di Bella Hadid

L'avevamo lasciata alla cena di gala di Chopard in versione Pierrot, ovvero con un maxi abito black&white con balze e maniche a sbuffo, oggi ritroviamo Bella Hadid sul red carpet della Croisette in una versione decisamente rinnovata. Niente più look da diva d'altri tempi e acconciature bon-ton, questa volta ha fatto trionfare la sensualità. Ha puntato sul total white sfoggiando un sinuoso vestito dalla silhouette dritta, un modello vintage di Gucci con le maniche lunghe e lo scollo leggermente a barca, contraddistinto da un oblò cut-out sul fianco decorato con una fibbia total gold. Il dettaglio che non è passato inosservato? La modella ha indossato il maxi dress senza reggiseno, lasciando intravedere la forma naturale del décolleté.

Bella Hadid in Gucci vintage

Bella Hadid con la nuova acconciatura

Per completare il tutto Bella ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo in tinta e dei gioielli con i diamanti scintillanti, dagli orecchini con le stelle ai maxi anelli. A fare la differenza nel suo look è stata però l'acconciatura. Fin dalla prima apparizione alla 75esima edizione del Festival di Cannes ha sempre sfoggiato degli eleganti raccolti dall'animo bon-ton e retrò, ora invece ha cambiato registro. Ha tenuto i capelli sciolti e con delle onde naturali, aggiungendo così un tocco iper femminile alla sua immagine. Ha poi scherzato con i fotografi, rivolgendo il suo sorriso smagliante in camera mentre faceva il segno della pace. Non è forse tra le più belle e sensuali del Festival?

