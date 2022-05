Bella Hadid in versione Pierrot a Cannes: il look black&white con righe e balze è vintage Bella Hadid ha partecipato a una cena di gala organizzata da Chopard a Cannes e per l’occasione ha puntato tutto sull’originalità. Si è trasformata in un moderno Pierrot con un singolare abito bianco e nero: ecco chi ha firmato il suo look con balze e maniche a sbuffo.

Si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Cannes e sono moltissime le star volate in Francia per partecipare all'attesa manifestazione cinematografica. Al di là delle prime dei film che si tengono ogni sera, la città è invasa da eventi a tema, da mostre a proiezioni, fino ad arrivare a serate di gala. Ieri, ad esempio, è stata organizzata la Chopard Loves Cinema Gala Dinner e gli ospiti "famosi" non sono mancati. Ad attirare tutti i riflettori è stata soprattutto Bella Hadid che, dopo aver sfilato sul red carpet in versione diva d'altri tempi, questa volta si è trasformata in un moderno Pierrot. Il dettaglio che in pochi sanno? Il suo originale look bianco e nero con maniche a sbuffo e balze è vintage.

L'abito di Bella Hadid è un'opera d'arte

Ricordate Pierrot, l'iconica maschera diventata il simbolo della cultura italiana? Bella Hadid sembra essersi ispirata proprio al suo costume durante l'evento firmato Chopard che si è tenuto ieri sera a Cannes. La modella ha detto temporaneamente addio a sinuose sirene e minigonne, preferendo qualcosa di decisamente più originale. Ha indossato un lungo abito con il bustier aderente e strapless e una maxi gonna a balze a righe bianche e nere. Quest'ultima è coordinata ai manicotti a sbuffo che hanno aggiunto un ulteriore tocco singolare al total outfit. Chi ha firmato il vestito? Come dimostra l'iconica camelia attaccata sul petto, si tratta di un capo della Maison Chanel, che per la modella ha rispolverato un modello vintage degli anni '90, ad oggi considerato una vera e propria opera d'arte.

Bella Hadid in Chanel vintage

Il dettaglio romantico nel look di Bella Hadid

A completare il look black&white non sono mancati i dettagli scintillanti e romantici. Bella Hadid ha arricchito l'abito con una serie di gioielli di diamanti firmati Chopard, dal prezioso collier agli anelli coordinati. Ha inoltre tenuto i capelli legati in un raccolto bon-ton con la frangia a tendina che le cade sulla fronte, rendendo il tutto ancora più chic con un maxi fiocco bianco. Linea di eye-liner marcata, rossetto nude e blush sulle guance appena visibile: la modella sembra essere uscita da una commedia dell'arte italiana del Cinquecento. Durante le sue prossime apparizioni pubbliche a Cannes riuscirà ancora a sorprendere il pubblico? L'unica cosa certa è che in ogni versione è sempre super glamour.

