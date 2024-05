Cannes 2024, Karla Sofia Gascon miglior attrice: “Dedico il premio alle persone trans che soffrono” L’attrice spagnola ha vinto il premio a pari merito con Adriana Paz, Zoe Saldana e Selena Gomez per “Emilia Perez” di Jacques Audillard. È la prima volta che un’interprete transgender riceve questo riconoscimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Festival di Cannes 2024, Karla Sofia Gascon ha vinto il premio come miglior attrice – andato a pari merito anche alle sue colleghe di set Adriana Paz, Zoe Saldana e Selena Gomez – per il film Emilia Perez di Jacques Audillard. L'attrice, prima interprete transgender a ricevere questo riconoscimento, è salita sul palco del Grand Théâtre Lumière, dedicando il premio "a tutte le persone trans che soffrono".

Il discorso di Karla Sofia Gascon al Festival di Cannes 2024

"Dedico il premio a tutti gli attori e alle attrici che fanno tanta fatica ogni giorno, che bussano a porte che non si aprono – ha detto Karla Sofia Gascon tra le lacrime di commozione – Lo dedico a tutte le persone trans che soffrono e che hanno sofferto. Voglio che queste persone credano che sia possibile migliorare, cambiare in meglio. A chi soffro, dico loro: è tempo di cambiare. Questo film è un messaggio di speranza". L'attrice ha poi ringraziato Jacques Audillard: "Sei il miglior regista del mondo". Karla Sofia Gascon, che ha iniziato la sua transizione di genere all'età di 46 anni, ha aggiunto: "Ci sono molte persone che ci odiano semplicemente per il fatto di esistere quindi penso che questo premio sia un passo avanti, penso sia meraviglioso".

La trama del film Emilia Perez

Il film Emilia Perez, musical, gangster movie ma anche opera a tema lgbtq+, racconta la storia di Manitas Del Monte un narcotrafficante messicano che sente il desiderio di redimersi e cambiare vita, partendo dal suo genere. Nel film Zoe Saldanaindossa i panni di un avvocatessa messicana che aiuterà il narcos nell'impresa mentre Selena Gomez interpreta la moglie del boss. Oltre al premio assegnato a Karla Sofia Gascon e alle sue co-protagoniste, Emilia Pérez si è aggiudicato anche il Premio della Giuria, presieduta da Greta Gerwig.