Andie MacDowell diva di Cannes: la paladina dei capelli d'argento brilla vestita di paillettes Argento dalla testa ai piedi per Andie MacDowell a Cannes, nella penultima serata. L'attrice si è confermata una diva glamour, regina del red carpet.

A cura di Giusy Dente

Ormai manca poco alla chiusura di questa 77esima edizione del Festival di Cannes. La cerimonia conclusiva del 25 maggio svelerà il nome del vincitore, colui che porterà a casa l'ambita Palma d'Oro. La penultima serata è stata quella dedicata al film (in concorso) La Plus Précieuse des Marchandises, del regista premio Oscar Michel Hazanavicius. Per l'occasione hanno sfilato sul red carpet tantissimi ospiti, tra cui Andie MacDowell, che si è imposta come una diva sul tappeto rosso sfoggiando come sempre eleganza mista a grande sicurezza di sé. Impossibile non subire il suo fascino.

Andie MacDowell conquista Cannes

Quando sfila sul tappeto rosso non ce n'è per nessuno, perché Andie MacDowell sa attirare gli sguardi come poche. E lo fa con naturalezza, come chi gli sguardi li sa reggere, ci sa anche giocare e li sa anche sfidare. Qualche anno fa la sua immagine aveva smesso di attirare consensi, anzi, erano piovute non poche critiche. Complice il Covid e la pandemia, anche lei come tutti si era ritrovata a fare i conti col problema della ricrescita e con l'impossibilità di recarsi dalla parrucchiera. Il momento della pandemia con conseguente quarantena è stato illuminante, le ha aperto gli occhi. In quella precisa occasione si è resa conto di quanto fosse schiava degli stereotipi, degli standard di bellezza, di quanto sentisse il bisogno di assecondare l'idea di donna eternamente giovane, richiesta alle attrici di Hollywood.

Ha quindi deciso di sbarazzarsi di questa negatività e ha sviluppato un nuovo approccio alla propria immagine, basato sulla necessità di essere più autentica e vera, con se stessa in primis e poi col suo pubblico. Da qui la decisione di abbracciare con amore la sua età e quei capelli ingrigiti dal tempo, dicendo stop alle tinture. All'inizio persino i suoi figli erano contrari e i manager le consigliavano di usare delle parrucche. Ma non ha mai fatto passi indietro, nella sua sfida agli stereotipi. Oggi è una donna serena, che vive senza ansia il tempo che passa, anche perché nessuno le vieta di goderselo: anche coi capelli bianchi.

Argento dalla testa ai piedi per Andie MacDowell

L'anno scorso al Festival di Cannes l'attrice 66enne aveva optato per l'intramontabile eleganza del total black. Stavolta, invece, non ha resistito al fascino eternamente glamour dell'effetto sparkling. Eccola dunque brillare sul red carpet vestita di paillettes, un abito con maniche ampie semitrasparenti impreziosite da dettagli a strascico. Una vera regina del red carpet.