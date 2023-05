Andie MacDowell diva di Cannes con eleganza e semplicità (senza stravolgere la propria immagine) Impossibile non lasciarsi travolgere dall’energia di Andie MacDowell. Gestisce lo sguardo altrui con sicurezza, senza farsi scalfire dai giudizi, ma contrapponendo alle critiche di chi la vorrebbe diversa la consapevolezza di essere perfetta così.

Andie MacDowell al Festival di Cannes dà una lezione di stile ed eleganza che solo una grande diva come lei può dare, su un red carpet così prestigioso, dove il rischio di eccedere è sempre alto. L'attrice ha partecipato a diversi appuntamenti della kermesse, attirando l'attenzione su di sé: impossibile non lasciarsi travolgere dalla sua energia, quella di una donna che gestisce lo sguardo altrui con sicurezza e fierezza, senza farsi scalfire dai giudizi, ma anzi contrapponendo alle critiche di chi la vorrebbe diversa la consapevolezza di essere perfetta così com'è.

Andie MacDowell conquista Cannes

L'attrice è arrivata a Cannes in occasione della premiere di L'Ete Dernier (Last Summer), conquistando tutti con la sua eleganza senza tempo. La 65enne ha sfilato sul red carpet elegantemente vestita in un lungo abito da sera color bronzo e i capelli raccolti in uno chignon. L'attrice da tempo porta la chioma al naturale, ha smesso di tingerla, benché inizialmente abbia ricevuto molte critiche per questa scelta. I manager le consigliavano addirittura di mettere la parrucca!

Lei invece ha capito di voler dare di sé un'immagine realistica, libera da convenzioni e stereotipi, un'immagine aderente alla sua età, senza stravolgere il proprio aspetto per apparire a tutti i costi più giovane. È impossibile resistere al fascino senza tempo dell'attrice, donna perfettamente in pace con la propria età e non ossessionata dal passare del tempo.

Per il secondo giorno a Cannes, Andie Mac Dowell ha avuto un doppio appuntamento, che ha richiesto anche un cambio d'abito. L'attrice è stata ospite sul red carpet di The Old Oak. Stavolta ha puntato sull'intramontabile eleganza del total black: ha sfoggiato un glamour look da diva, un lungo abito nero con scollatura quadrata, impreziosito da ricami di paillettes. Capelli sciolti questa volta, una chioma leggermente mossa, con onde naturali e rigorosamente non tinte.

Andie MacDowell stupisce in fucsia

Andie MacDowell è un'amica di vecchia data di L'Oreal, di cui è ambassador insieme a Kate Winslet, Helen Mirren, Jane Fonda, Eva Longoria. L'attrice quindi non poteva mancare a Lights On Women, la serata organizzata a Cannes dal brand, per premiare un giovane talento del cinema, un'aspirante regista a cui assegnare un aiuto economico per poter portare avanti i propri progetti. Durante la serata ha indossato un abito colorato, una sgargiante nuance pop e vitaminica che ha reso il suo look frizzante. Ha scelto un vestito con scollo all'americana e lunghe frange sull'orlo. L'outfit colorato l'ha resa particolarmente brillante, ma senza bisogno di eccessivi orpelli: l'attrice riesce a stare al centro dell'attenzione sempre con eleganza e semplicità.