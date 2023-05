Che bella Andie MacDowell a Cannes, che coi capelli grigi non vuole a tutti i costi apparire giovane Occhi tutti per Andie MacDowell a Cannes 2023: ha sfilato sul red carpet con l’iconica chioma grigia raccolta in uno chignon, imponendosi con la semplicità e l’eleganza di una donna sicura di sé e in pace con la propria età.

Andie MacDowell, Festival di Cannes 2023

Volge al termine anche questa edizione del Festival di Cannes, che film dopo film ha portato nella città francese ospiti provenienti da ogni parte del mondo, per celebrare il grande cinema. Come sempre sul red carpet hanno sfilato registi, attori, influencer, modelle, celebrities, alcuni al loro debutto altri habitué dell'evento. È tornata Naomi Campbell, che ha anche festeggiato il compleanno. Ha fatto ritorno alla kermesse anche Georgina Rodriguez, con un guardaroba di lusso. E non poteva mancare un volto amatissimo del piccolo e grande schermo, con. una carriera notevole alle spalle e tanti successi: Andie MacDowell.

Andie MacDowell conquista di Cannes

L'immagine più iconica di Cannes 2022 ha per protagonista Andie MacDowell. L'attrice lo scorso anno ha sfilato sul red carpet a passo di danza, assieme alla collega Helen Mirren. Hanno conquistato la scena con brio e allegria, si sono imposte con eleganza e naturalezza, perfettamente a proprio agio. Le due donne non sono solo due professioniste di talento, amatissime dal pubblico. Sono anche icone di femminilità, dive che per scelta si sono svincolate dal modello tipicamente hollywoodiano. Si sono ribellate a quel modello di perfezione e di eterna giovinezza che l'industria porta avanti, che grava molto sulle donne quando arrivano "a una certa età".

Andie MacDowell in Saint Laurent

La denuncia è arrivata forte e chiara anche da Sharon Stone, che ha ammesso le difficoltà incontrate nel mondo del cinema una volta superati i 40 anni, come se oltre quella soglia non ci fosse più posto per le donne. In controtendenza a tante altre colleghe, Andie MacDowell ha deciso di non voler a tutti i costi aderire a un'immagine "preconfezionata", solo per assecondare le aspettative altrui che la vorrebbero eternamente cristallizzata nell'immagine che aveva in Quattro matrimoni e un funerale. Lei ha scelto di invecchiare con serenità, senza ossessioni, senza accanirsi contro il proprio corpo che segue semplicemente il passare del tempo. Proprio perché si rifiuta di adeguarsi a canoni estetici imposti, si è liberata dall'obbligo della tinta. Oggi sfoggia con fierezza i capelli grigi.

Andie MacDowell in Saint Laurent

A Cannes tutti gli occhi sono per Andie MacDowell

Non c'è bisogno di esagerare: a volte è la semplicità l'arma più adatta per farsi notare. Lo sa bene Andie MacDowell, a cui è bastato pochissimo per avere su di sé tutti gli occhi di Cannes. L'attrice ha sfilato sul red carpet di L'Ete Dernier (Last Summer), conquistando tutti con la sua eleganza senza tempo. La 65enne ha smesso di tingere i capelli, benché soprattutto all'inizio molti glielo avessero sconsigliato. Lei ha deciso di voler mantenere un'immagine aderente alla sua età, senza sforzarsi di sembrare a tutti i costi giovane.

Andie MacDowell in Saint Laurent

Si sente bella e femminile così com'è, perché sa che questi concetti sono svincolati all'età anagrafica, riguardano piuttosto quanto si è sicuri di sé, fieri e consapevoli. L'attrice ha sfilato sul red carpet indossando un completo color bronzo firmato Saint Laurent, composto da camicia con maxi fiocco e gonna lunga. Lo ha abbinato a un paio di décolleté nere, completando l'outfit con un paio di orecchini con scintillante pietra centrale incastonata nell'oro. Make up naturale per la 64enne, realizzato da Val Garland: punto luce nell'angolo interno dell'occhio e un velo di blush sulle guance, senza coprire le rughe con strati e strati di trucco pesante. L'acconciatura invece è opera di Stephane Lancien, che ha messo in risalto la chioma grigia con un raccolto molto chic e fine. Impossibile non restare abbagliati.