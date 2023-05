Il guardaroba di lusso di Georgina Rodriguez a Cannes: quanto valgono abiti, borse e gioielli Dal viaggio in aereo con la borsa di Hermès fino alla serata di gala con un maxi pendente al collo, Georgina Rodriguez non ha badato a spese per il Festival di Cannes.

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, è arrivata al Festival di Cannes: prima sul red carpet, poi all'amfAR Gala, ha indossato abiti scintillanti e gioielli da mille e una notte. Ma tutto il viaggio, in realtà, è stato all'insegna del lusso: dalle due borse firmate portate con sé in auto – una Hermés e una Prada – fino al prezioso collier di Chopard. Abbiamo fatto i conti in tasca a Georgina Rodriguez per avere una stima di quanto valga il guardaroba scintillante per la Croisette.

Il completino da yoga per viaggiare in aereo

Per volare fino in Francia Georgina Rodriguez ha puntato tutto sulla comodità: ha indossato un completino da yoga composto da top e minigonna nera da cui spunta l'elastico (logato) degli slip. Il look è firmato Alo Yoga: i completini del brand più simili a quello indossato dalla influencer costano, in media, 155 euro. L'outfit era completato da calzini in spugna, sneakers e una borsa in coccodrillo Hermès.

Il primo look sfoggiato a casual è un abito corto viola ‘da giorno', indossato per l'arrivo in hotel. Il vestito era abbinato a un paio di tacchi rosa fucsia del brand Le Silla – dal costo di 635 euro – e a gioielli Chopard. Al braccio sfoggiava una borsa Hermès, un modello rarissimo e costoso.

Impossibile stabilire la cifra precisa: per un modello del genere, però, è facile arrivare anche a 50mila euro sulle piattaforme di resell. Ma non è l'unica borsa di lusso che ha portato: sui sedili della sua auto vediamo una borsa in nappa imbottita firmata Prada, dal costo di 2.200 euro.

Georgina Rodriguez con l'abito oro sul red carpet

Per il primo red carpet, Georgina Rodriguez ha indossato un abito scultura dorato, tempestato di cristalli scintillanti, con lo strascico. Si tratta di una creazione custom made del designer Ali Karoui abbinata a bracciali e anelli Chopard.

L'abito è stato realizzato su misura dal designer tunisino con sede a Dubai per la sua più affezionata cliente, quindi il prezzo non è disponibile.

Georgina Rodriguez con il maxi collier

Infine, all'amfAR Gala, Georgina Rodriguez ha sfoggiato un abito nero scintillante con spacco e scollatura profonda di Ali Koroui. Ma il pezzo forte dell'abito era il collier da sogno di Chopard con un pendente in rubellite da 123 carati. Il collier non le appartiene, è un "prestito" che la casa d'alta gioielleria ha concesso a Georgina Rodriguez. In questi eventi, infatti, i gioielli vengono prestati dai brand seguendo una trafila molto rigorosa. In quanto a lusso, comunque, Georgina non ha deluso le aspettative: come ci stupirà nelle prossime serate?