Cosa indossare a un matrimonio in estate: 8 look trendy e gli abbinamenti con scarpe, borse e gioielli Cosa indossare se si è state invitate a un matrimonio in estate? Ecco 8 idee per creare un look perfetto e i consigli su come abbinare, borse, scarpe e gioielli ad abiti e completi con giacca e pantaloni.

A cura di Marco Casola

Cosa indossare se si è state invitate a un matrimonio in estate? Come scegliere un completo che sia adatto al caldo e alle alte temperature, il tutto senza rinunciare all'eleganza? Quando si è invitate a un matrimonio in estate è sempre difficile capire cosa mettersi, soprattutto non è facile scegliere abiti e accessori che non siano scomodi o troppo pesanti, per creare un look che non trasformi una giornata lieta in un vero e proprio inferno. Ecco dunque una breve guida per creare un outfit da matrimonio, con i look a cui ispirarsi, i colori e le fantasie da scegliere e i consigli per abbinare borse, scarpe e gioielli adatti.

Abito tunica pastello + maxi orecchini

Per un matrimonio in estate è sempre meglio scegliere abiti dalle linee morbide, che non costringono il corpo, e realizzati in tessuti leggeri e traspiranti come la seta, il cotone e il lino. Per essere chic senza rinunciare alla comodità l'idea giusta potrebbe essere un abito tunica, o dalle forme che ricordano quelle di un caftano, dal colore tenue e chiaro come il verde menta.

Abito Phaeonia

Come abbinare un abito pastello dalle linee oversize – Date le linee semplici dell'abito e l'assenza di disegni o altri decori è possibile giocare con gli accessori, abbinando clutch e gioielli più vistosi. Le tonalità pastello possono essere esaltate con borse dai colori più decisi, come una pouch in pelle color cioccolato, mentre per aggiungere un tocco originale è possibile indossare maxi orecchini dorati con perle o con altri dettagli luminosi.

Clutch Ferragamo

Orecchini &Other Stories x Roksanda

Blazer e gonna + borsa pitone e slingback

L'outfit più chic e trendy per il matrimonio è senza dubbio quello con blazer oversize abbinato a gonne con decori gioiello o dai dettagli in pizzo. Se non amate i classici abiti da cerimonia e volete puntare su capi da poter riutilizzare anche in altre occasioni, il look spezzato, composto con blazer e gonna, è quello da scegliere. Per non essere troppo banali basta abbinare a una giacca oversize dalle linee pulite una gonna più particolare e vistosa, che dona un tocco di luce e di glam all'outfit da matrimonio.

Look Forte_Forte

Cosa abbinare a blazer e gonna – Se la vostra scelta ricade su un blazer dai toni pastello, color acquamarina o celeste, il match perfetto è con pochette e borse a mano in pelle effetto pitone sui toni caldi del beige e del cipria. Una borsa simile si abbina bene, sia per il colore neutro sia perché la stampa aggiunge un tocco più originale e ricercato al look. Con il beige della borsa e con le tonalità chiare del completo è possibile poi accostare un paio di slingback o sandali in pelle metallic, magari in oro.

Borsa a mano Jil Sander

Slingback Miu Miu

Abito monospalla + maxi bracciale e pouch in cocco

Tra gli abiti perfetti da indossare a un matrimonio in estate ci sono quelli monospalla, realizzati in seta, lino o chiffon. Questi abiti lasciano le spalle nude ma non scoprono eccessivamente il décolleté, hanno una linea semplice ma elegante. Optate per un modello in seta dal colore lucente, come ocra, arancione o rosso bruciato, le varianti più chic sono quelle morbide o con drappeggi sul corpetto e sulla scollatura che diventano veri e propri decori.

Abito monospalla Arenaica

Come abbinare un abito monospalla – Se scegliete un abito in seta semplice, senza ricami o fantasie, aggiungete un tocco particolare abbinando gioielli grossi e barocchi, magari in oro o color bronzo e ottone, mentre come modello di borsa si potrebbe scegliere uno dei must di stagione, ovvero la bag da portare a mano in pelle a effetto coccodrillo, nelle tonalità trendy di marrone e caffè.

Bracciale Etro

Pouch in pelle effetto cocco Loewe

Abito fantasia + sabot bassi e clutch vernice

Gli abiti floreali, e in generale quelli con stampe e disegni colorati, sono l'ideale per un matrimonio estivo in campagna o in una località di mare. Per una cerimonia è possibile scegliere abiti wrap o longuette o ancora modelli lunghi con ampie gonne decorati da print lucenti e da colori intensi, che sono l'alternativa ideale durante la stagione calda.

Abito fantasia Soeur

Cosa abbinare agli abiti fantasia – Se si indossa per un matrimonio un abito dal print all over è importante smorzare il disegno con gli accessori giusti, bisogna dunque optare per borse e clutch dalle linee semplici e senza decori, magari scegliendo una pochette in pelle vernice, che sia sì lucente ma che non rubi la scena al disegno dell'abito. Se non amate i tacchi alti e preferite scegliere la comodità di una scarpa bassa, puntate sul modello must di stagione, i sabot flat, magari in oro e con tomaia intrecciata.

Maxi clutch in vernice Gucci

Sabot intrecciati Odissì

Tailleur con bermuda + borsa a specchio e choker di perle

Il completo più cool dell'estate 2025 è quello con blazer e bermuda o short in coordinato. Il classico completo formale in versione short è fresco e perfetto per un matrimonio estivo. Scegliendo un blazer dalle linee formali, magari senza rever, in seta o tessuto color pastello, è possibile poi abbinare bermuda con pince dello stesso colore.

Completo H&M

Come abbinare il tailleur con bermuda – Se optate per un completo rosa pastello, o in altra tonalità tenue, si può aggiungere un tocco lucente e retrò abbinando un choker con perle di fiume o completando l'outfit da matrimonio con una mini bag a specchio in pellame argentato (altro must di stagione).

Choker in perle LIL Milano

Borsa a specchio Prada

Abito a balze + borsa floreale e sandali intrecciati

Tra i vestiti più particolari e chic da indossare a un matrimonio ci sono quelli asimmetrici e con balze. Ne esistono di diversi tipi: da quelli oversize in seta dai colori tenui, fino a quelli in lino realizzati in nuance più decise e alle varianti a maniche lunghe con fantasie floreali in stile hippie o boho chic.

Abito a balze asimmetrico Chloé

Cosa abbinare all'abito a balze – Se scegliete un abito in seta color pesca, o in altro colore tenue, è possibile osare aggiungendo un tocco originale e più vistoso come una borsa mini in tessuto tapestry o dalla fantasia floreale. Sotto un abito asimmetrico, in cui sono ben visibile le scarpe, e praticamente d'obbligo abbinare sandali o pump lucenti, magari con decori gioiello o realizzate in pelle laminata gold o in argento.

Borsa tapestry Valentino

Sandali gold da legare alla caviglia Forte_Forte

Abito corto + maxi orecchini e borsa a mano

Chi dice che a un matrimonio non è possibile indossare abiti corti? Per combattere il caldo si possono scegliere mini dress, magari monospalla, dal tessuto plissettato e dal colore intenso come il magenta.

Abito corto Sèzane

Cosa abbinare a un abito corto – Se l'abito corto scelto è senza fantasia, e non ha decori particolari, si può impreziosire il look puntando su gioielli più vistosi, come maxi orecchini pendenti con pietre colorate che incorniciano il volto e aggiungono un tocco originale al look da matrimonio. Lo stesso vale per le borse, che possono avere decori grafici e inserti metallici, perfetti per dare carattere a un abito corto dalla linea basic ed essenziale.

Maxi orecchini pendenti Vodoo Jewels

Borsa a mano Bottega Veneta

Tailleur pantaloni + sandali platform e pochette ventaglio

Chi non ama gonne, short e abiti corti, per un matrimonio in estate può puntare su un look con tailleur dai pantaloni lunghi, a palazzo o a zampa d'elefante. I completi perfetti sono quelli realizzati con tessuti leggeri, come lino e seta, e in colori tenui, come celeste e rosa o più accesi come fucsia e verde smeraldo.

Completo con pantaloni Pence1979

Cosa abbinare a un tailleur con pantaloni – Per slanciare la figura sotto pantaloni ampi o a zampa le scarpe ideali sono quelle con tacco alto o maxi platform. Per creare un mood ispirato agli anni '70 basta indossare sotto pantaloni a zampa un paio di sandali in pelle color cappuccino dal tacco largo e comodo e con pleateaux sul davanti. Se la vostra scelta per il matrimonio ricade poi su un completo semplice, potete giocare anche con borsette e clutch dalle forme particolari, come quelle a ventaglio, o realizzate in pellami dai colori fluo e shock.

Pochette ventaglio Louis Vuitton