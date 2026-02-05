Come vestirsi a febbraio tra maglioni zip, piumini crop e nuovi colori: i look da copiare per l’inverno 2026

Pullover a trecce con zip Brunello Cucinelli

Febbraio, ammettiamolo, è un mese dell'anno in cui è difficile decidere cosa indossare. L'odiato gennaio è ormai finito, le giornate pian piano si allungano e con la mente si vola già verso l'amata primavera. Nonostante ciò, le temperature sono ancora rigide e il freddo e la pioggia ci costringono a scegliere outfit pratici e che tengano caldi. Ecco dunque una mini guida con i look per l'inverno 2026 da copiare, gli abbinamenti da provare e i consigli per creare un outfit per difenderci dal freddo, che sia comodo senza però rinunciare a un tocco glamour e di tendenza.

Il capo chiave dell'inverno: il maglione con la zip

Il quarter zip è senza dubbio il pullover più trendy del 2026. Si tratta di un maglione in lana, con zip frontale e maxi collo che può essere indossato chiuso, come fosse un imbuto, o aperto con i lembi che cadono sulle spalle. Mathieu Blazy ha celebrato questo modello sulla passerella Pre-Fall 2026 di Chanel, ma già da qualche tempo il pullover quarter zip spopolava ovunque, diventando protagonista delle collezioni invernali dei grandi brand di moda come anche in quelle dei marchi affordable. Il suo successo deriva dal fatto che questo maglione è caldo e pratico, copre il collo difendendolo dal freddo ma, allo stesso tempo, aggiunge al look un twist trendy e ricercato. In inverno lo si indossa su shirt e gonne in pelle, con i jeans e le ballerine o anche su camicie e gonne longuette per creare outfit più formali ed eleganti.

Pullover quarter zip &Other Stories

Look con cardigan zip Brunello Cucinelli

La giacca tecnica è di tendenza

Dopo il successo del gorpcore, che ha trasformato gli abiti tecnici o da montagna in pezzi da utilizzare tutti i giorni anche in città, ormai i capi realizzati con tessuti in nylon e altri dettagli che richiamano l'abbigliamento sportivo sono un must have. Sulle passerelle invernali si sono visti moltissimi look in cui convivono capi in seta con giacche a vento, in cui pezzi più eleganti si mescolano con capospalla in nylon, con tasche laterali e cappucci, i quali assomigliano a quelli che si indossano per un trekking in montagna. Qui gli abbinamenti da provare sono inconsueti e originali, i mix più interessanti nascono dalla sovrapposizione di colori a contrasto o dall'unione di tessuti opposti, come quelli rigidi indossati su capi leggeri o in morbida lana.

Un look dalla collezione invernale di Louis Vuitton

Look con giacca tecnica Onitsuka Tiger

Il piumino è crop oppure oversize

Piumini e giacche imbottite in inverno sono necessarie per difendersi dal freddo. Tra le varianti più nuove per l'inverno 2026 e da indossare a febbraio ci sono i piumini crop con spalle over o cadenti, in cui il punto vita viene sottolineato con grossi elastici alla base. In opposizione alle linee mini e super corte dei piumini crop abbiamo poi le varianti extra large, dalle proporzioni XXL e che arrivano a coprire le gambe fino alle caviglie.

Piumino crop Mordecai

Piumino crop Balenciaga

Piumino over Moschino

Piumino over MM6 Maison Margiela

I colori di tendenza sono verde e panna

Come si diceva all'inizio, febbraio è il mese invernale che conduce alla primavera: pian piano, dunque, si inizia ad aver voglia di ammorbidire gli outfit con nuance meno scure e diverse dal tipico nero, dal grigio o dal marrone. Nei look iniziano a farsi largo fantasie e colori più tenui e brillanti, come il panna e il verde, due tonalità must have del 2026, che si indossano in total look con capi tutti dello stesso colore o mixando le nuance in completi color block che ricordano un quadro di Mondrian. Il bianco da scegliere è quello più caldo, che si avvicina al panna o a tonalità di crema arricchite con punte di giallo burro. Ci sono poi mille sfumature di verde che illuminano i look invernali con abiti color smeraldo, tailleur salvia e tubini in verde menta.

Look color panna Gucci

Outfit color panna Ermanno Scervino

Abito verde smeraldo Saint Laurent

Abito in pelle verde menta Hermes

Argyle, la fantasia più cool dell'inverno 2026

Tra le tendenze per l'inverno 2026 ci sono i maglioni e i capi in lana decorati dalle fantasie argyle con motivo a rombi. Questi disegni spigolosi hanno regnato sulle passerelle invernali su maxipull che si indossano come abiti, su cardigan e maglioni in lana dai colori a contrasto. Capi simili sono perfetti per creare un look invernale e di tendenza, da sfoggiare a febbraio, magari abbinando un maglione argyle sui toni del bordeaux con un paio di pantaloni in velluto o con un paio di jeans a zampa. La fantasia a rombi può essere anche utilizzata per smorzare outfit in total black o composti con completi e abiti scuri e monocolore.

Abito in maglia con fantasia a rombi Marco Rambaldi

Maxi pull con motivo argyle Acne Studios

Look con capi in maglia dalla fantasia a rombi H&M Studio

L'animalier con le stampe pitone

Le fantasie animalier sono sempre un must per l'inverno, i motivi sauvage sono perfetti per rendere originali e glamour gli outfit della stagione fredda. La novità di quest'anno non sono le classiche fantasie leopardate, ma i vestiti, i trench e le borse coperte da pattern che ricordano il manto di un serpente. Via dunque con abiti longuette sui toni del grigio con motivi pitonati e ancora con completi coordinati e cappotti in pelle impreziositi da fantasie snake. Gli abiti dalla stampa serpente si abbinano con stivali in pelle monocolore, in bianco o nero, o si indossano in coordinato creando un effetto molto particolare con abiti e accessori dalla fantasia identica.

Abito con print effetto snake Stella McCartney

Look in pelle stampa pitone Sportmax

Completo con fantasia snake Roberto Cavalli

Come vestirsi di sera con la camicia maschile

A febbraio le temperature sono ancora basse, dunque di sera non sempre è possibile indossare abiti leggeri in seta che lasciano le spalle nude. La soluzione più chic ed elegante per l'inverno sono gli outfit da sera composti con camicie over o dal taglio maschile, da abbinare a pantaloni smoking, pantaloni in pelle o gonne longuette dalla linea a matita. Bianco o celeste sono i colori su cui puntare per le camicie, che si abbinano a contrasto con pantaloni neri dalla linea ampia, impreziosendo il look con mini clutch rigide, orecchini e collier importanti e con décolleté dalla punta lunga e dal tacco alto.

Look con camicia bianca Givenchy by Sarah Burton

Look con camicia celeste Tom Ford by Haider Ackermann