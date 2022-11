Vestirsi da montagna per uscire in città: cos’è il Gorpcore e perché è la tendenza dell’inverno Giacche a vento, pile e scarponcini non si indossano più solo per le escursioni: la tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23 è sfoggiarli in ogni occasione, per ripararsi dal freddo con stile.

A cura di Beatrice Manca

Dsquared2, Tananai x Refrigiwear, Ferrari

C'era una volta, negli armadi, il ripiano più alto dedicato all'abbigliamento "da montagna". Pile in colori improbabili, scarponcini con la caviglia imbottita, calzettoni e giacche a vento riposti in attesa di essere usati in vista di settimane bianche ed escursioni. Bene, anche se per i prossimi weekend non prevedete nessuna fuga nei boschi, è ora di tirar giù i capi da hiking perché sono la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23 da sfoggiare rigorosamente in città. Riparano dal freddo, sono comodi e soprattutto sono cool e senza sforzo: vedi alla voce Gorpcore, la mania fashion che ha travolto TikTok.

Che significa Gorpcore

Dopo il normcore, il bikercore e il Barbiecore l'ultima ossessione della moda si chiama Gorpcore: il termine deriva dall'acronimo di Good Old Raisin and Peanuts, cioé la "cara vecchia uvetta e noccioline", riferito al mix energetico che gli escursionisti portano con sé lungo il cammino. Il termine è stato coniato da un articolo di The Cut per descrivere l'incongruenza di ragazzi di città che indossano giacche Patagonia, Columbia e The North Face pur non avendo mai dormito in tenda una notte in vita loro. Adesso basta fare un giro sui social per capire che la tendenza è esplosa, anche per merito di star come Bella Hadid e Hailey Bieber.

Sunnei

L'hiking è la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23

Questo stile comodo e genderless, adatto a tutte le età e a tutte le taglie, potrebbe essere considerato "l'antimoda per eccellenza". E invece, al contrario, ha sedotto anche le passerelle, da Dsquared2 a Sunnei. Ma perché l'abbigliamento da escursione sta spopolando? Merito di TikTok, che ha esaltato l'estetica Gorpcore rendendola virale, e dei millennial, che si stanno appassionando a hiking e escursioni come via di fuga dallo stress della vita nelle metropoli, tra appartamenti sempre più piccoli e turni di lavoro sempre più lunghi. I confini sfumano: ora l'abbigliamento da trekking, di solito relegato in un angolo dell'armadio, si porta anche in città e viene acquistato per le sue caratteristiche estetiche, non tecniche.

Brunello Cucinelli

Come ricreare il perfetto look Gorpcore

Chiunque sia andato almeno una volta in montagna avrà sicuramente nell'armadio i capi base per costruire un perfetto look gorpcore. Si parte con i pantaloni cargo in tessuto tecnico, o leggings termici, da indossare con pile colorati, maglioni in lana pesante – meglio se effetto used – e un bel giaccone impermeabile.

Jacquemus

Fondamentali gli accessori, dagli zaini colorati agli scarponcini rinforzati, fino ai beanie, gli zuccotti in lana. Questa tendenza è così popolare perché è facilissima da replicare anche in chiave spezzata: basta una utility jacket sui jeans, un beanie abbinato al cappotto sartoriale o un paio di scarponcini sotto l'abito in maglia. Ed et voilà, in alta quota anche sulla metropolitana.