La gonna ora si indossa sopra ai pantaloni: il ritorno della tendenza anni Duemila per l’inverno 2023 Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 pescano a piene mani dagli anni Duemila, riproponendo la gonna sopra ai pantaloni: come seguire la tendenza in versione più adulta e glamour.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra MM6 Maison Margiela, 1017 ALYX 9SM, Ferragamo, Diesel, Dsquared2

Gonna o pantaloni? La moda dell'inverno 2023 non ci chiederà più di scegliere: la tendenza ora è indossarli entrambi. Per essere precisi: una gonna sopra ai pantaloni. Il trend arriva direttamente dagli anni Duemila e ha conquistato le passerelle, da Ferragamo a Giorgio Armani, fino a Roberto Cavalli. Stavolta, però, con un twist più glamour e sofisticato, tra tuniche, tubini, abiti e pants dal taglio sartoriale.

Le gonne sopra ai pantaloni, dagli anni Duemila alla moda 2023

Chi era adolescente negli anni Duemila si ricorderà perfettamente i red carpet pieni di baby star che sfoggiavano minigonne a pieghe, scintillanti o colorate sopra ai jeans. Da Jessica Alba a Ashley Tisdale, la tendenza sembrava glamour ed eccentrica al punto giusto ed è stata imitata (con alterne fortune) dalle adolescenti di mezzo mondo. Poi silenzio. Fino alle sfilate Autunno/Inverno 2022-23, dove c'è stato un ritorno del trend: da AndreAdamo a Chanel, ognuno ha declinato il trend a modo suo.

Il minidress sopra ai pantaloni di Sunnei

Stavolta però non parliamo più di jeans, ma di veri pantaloni dal taglio sartoriale, oversize o in pelle, da indossare sotto a un minidress – come propone Sunnei – o a un abito sottoveste, a mo' di tunica colorata.

La mini sui pantaloni in pelle di 1017 ALYX 9SM

Burberry propone la versione più ricercata: un coordinato con lupetto, gonna plissé e pantaloni, tutto a pois. Le lunghezze e i volumi variano: dalla gonna lunga e folk di Dsquared2 alla mini di MM6 Maison Margiela. E sotto? Leggings in vinile, morbidi pants oversize o baggy jeans, giocando sui contrasti di colore, materiale e silhouette.

La gonna plissé sui pantaloni di Burberry

Tra i motivi del ritorno del trend c'è sicuramente il ritorno della moda anni Duemila ma anche l'esplosione dello stile genderless, che svincola gli abiti dalle etichette "maschile" e "femminile", sovrapponendo e mescolando ciò che prima era rigidamente separato.

La gonna longuette sui jeans di Diesel

Come seguire il trend delle gonne sopra ai pantaloni

La gonna sopra ai pantaloni non è solo un must delle passerelle invernali: a giudicare dalle ultime sfilate, la tendenza ci farà compagnia anche nella prossima stagione Primavera/Estate 2023. Tanto vale quindi prepararsi e studiare in anticipo tutti i trucchi per il layering perfetto. Innanzitutto, si può declinare in una variante più adulta abbinando colori e tessuti, per un total look stratificato visivamente coerente e glamour. Denim su denim, ad esempio, o puntando sul monocromo con blazer, gonna plissé e pantaloni coordinati.

Dsquared2

Attenzione poi ai volumi: il modo più chic di indossare la tendenza è con una gonna morbida e lunga almeno fino al polpaccio, che sveli i pantaloni oscillando a ogni passo. Oppure si può prendere spunto dai look delle dive retrò, che indossavano ampie tuniche sopra ai pantaloni, sostituendo la minigonna con un abito morbido. Un taglio asimmetrico o un maxispacco valorizzeranno l'insieme, equilibrando gonna e pants: non resta che sperimentare, lasciandosi ispirare dalle passerelle!