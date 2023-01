I cappotti colorati sono la tendenza dell’inverno 2023: come abbinare le tinte pop La moda dell’inverno 2023 illumina le giornate grigie con i cappotti dai colori accesi: rosa, rossi, arancio o azzurro cielo. I modelli di tendenza e i colori su cui puntare.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Versace, Valentino, Ermanno Scervino, Blumarine

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'era una volta il cappotto nero, il passepartout per tutto l'inverno. L'inverno 2023 invece, si tinge di colori accesi, perfetti per accendere i look – e le giornate – della stagione fredda. Se l'idea di un cappotto colorato vi spaventa (con cosa lo metto poi?) questa è la guida che fa per voi: non solo i colori in tinte pop sono la tendenza più accattivante delle sfilate Autunno/Inverno 2023-34, ma questi cappotti vivaci hanno conquistato star e principesse per la loro elegante versatilità. E – sorpresa – sono facili da abbinare in chiave casual ed elegante.

La tendenza del cappotto colorato in passerella

Mai come quest'anno le passerelle invernali si sono accese di colori pop e vivaci. Capostipite della tendenza è sicuramente Valentino con la sua iconica sfilata monocromo in cui ha lanciato una nuova sfumatura di rosa, il PPPink. Tutto il guardaroba, perfino i capi sartoriali, si è illuminato, riscrivendo le regole dell'eleganza.

Valentino

Ma Valentino non è stato il solo: Prada ha fatto sfilare cappotti in pelle con spalle oversize addolciti dalle nuance rosa confetto, Michael Kors ha anticipato il trend del Viva Magenta – il colore del 2023 – mentre Alberta Ferretti punta sul viola. Tra le tinte più gettonati (e più inusuali) dell'inverno c'è l'arancione di Kiton e Genny, affiancato dal rosso rubino di Ferragamo, Blumarine e CH Carolina Herrera, mentre tra le tinte fredde spopolano il verde prato e l'azzurro di Versace.

Leggi anche Scarpe inverno 2023: sono di moda stivali e mocassini con la punta quadrata

Cappotto rosso Blumarine

Come indossare il cappotto in colori accesi per l'inverno

Dimenticatevi il cappotto grigio: è ora di osare con i colori vivaci, tendenza che ha subito conquistato perfino Kate Middleton che ha una vera e propria collezione di coat rosa, celeste o verde prato. Per indossarli possiamo prendere spunto dai look della principessa: l'abbinamento più semplice – ma anche il più scontato – è quello con un outfit total black. Più sofisticato: un cappotto rosa, o blu navy, su un outfit total white. L'idea più chic? Abbinare il cappotto con un dolcevita ton sur ton, spezzando l'outfit con pantaloni in colori neutri (proprio come fa Kate) in modo che l'effetto d'insieme sia armonico e rilassato.

Il cappotto blu di MSGM

I colori, però, ci chiedono di osare: perché non provare ad abbinare tinte contrastanti? Verde e azzurro cielo, rosso e viola ametista, blu e giallo ocra. Certo, bisogna un po' allenare l'occhio, ma il risultato è così cool che quasi desidererete altri mesi di freddo per sfoggiare tutte le sfumature dell'arcobaleno!