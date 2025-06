Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, festa di compleanno a tema Lilo&Stitch per i gemelli

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Giornata di festa, anzi di doppia festa, per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Il calciatore e la sua compagna, infatti, hanno organizzato nella loro maxi villa un grande party per celebrare il compleanno dei figli: compiono 8 anni i gemelli Eva María e Mateo.

Il compleanno di Eva María e Mateo

Quella di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è una famiglia decisamente numerosa! La coppia ha 5 figli. Nel giugno 2017 sono nati i gemelli Eva María e Mateo, tramite maternità surrogata. Poi nel novembre 2017 la modella ha dato alla luce Alana Martina. Infine tre anni fa è nata Bella Esmeralda: si trattava di un'altra gravidanza gemellare, ma il maschietto Ángel è purtroppo morto durante il parto.

La famiglia al completo attualmente vive in Arabia Saudita: si sono trasferiti quando il calciatore ha cominciato la sua avventura all'Al-Nassr. Ma ora che ha detto addio al club saudita dopo due stagioni, si sta per aprire un nuovo capitolo per lui e per tutta la sua famiglia, anche se non si sa ancora dove e con chi. Sicuramente, questa è l'ultima festa di compleanno che organizzano lì a Riad,

Intanto, il calciatore si è goduto la festa dei suoi due bambini. Per Eva María e Mateo è stata organizzata una festa coloratissima, con centinaia di palloncini per addobbare sia la casa che il giardino esterno con piscina. Nelle Stories della modella, si vedono anche dei musicisti all'ingresso, pronti ad allietare gli ospiti al loro arrivo.

Per i due bimbi, sono stati predisposti due angoli personalizzati con riferimento a un film amatissimo (da poco tornato nelle sale): si tratta di Lilo&Stitch. L'angolo del maschietto è stato declinato in versione calcistica, quello della bambina in versione hawaiana, con l'immancabile scritta "Ohana", la parola chiave del film Disney. Per concludere la giornata di festa in grande stile, non potevano mancare degli spettacolari fuochi d'artificio.