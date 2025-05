video suggerito

Lilo e Stich tornano al cinema: le location del live-action Disney girato su spiagge tropicali da sogno A distanza di 23 anni dal primo film arriva ora nelle sale la rivisitazione in live-action di questo grande classico d’animazione girato sulle spiagge hawaiane. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lilo & Stitch

I fan di Lilo e Stich possono finalmente ritrovare i loro due beniamini sul grande schermo. Era il 2002, quando uscì il famoso film Disney che raccontava la storia di una bambina hawaiana orfana e del suo "cane", che era in realtà un alieno in cerca di protezione. A distanza di oltre 20 anni ecco ora nelle sale la rivisitazione in live-action di questo grande classico d'animazione che ha avuto un successo mondiale. "Lilo & Stitch" è stato girato sulle spiagge hawaiane.

Dove è stato girato il film "Lilo & Stitch"

Il film "Lilo & Stitch" è stato girato per la maggior parte sull'isola di Oahu, un vero e proprio paradiso tropicale, scelto proprio perché perfetto per mettere in risalto i paesaggi tipici delle Hawaii. È un luogo iconico che rappresenta al meglio questi luoghi di incontaminata bellezza. In particolare a fare da sfondo alla storia c'è la piccola città di Haleiwa, sulla costa settentrionale di Oahu.

Lilo & Stitch

È un luogo molto frequentato dagli appassionati di sport acquatici, surf in particolare, che è un vero e proprio stile di vita qui. I turisti amano il verde lussureggiante e ovviamente le spiagge da sogno che dominano questo luogo incantevole. La spiaggia più famosa è quella di Laniakea, nota per la presenza delle tartarughe marine. Di Oahui, nel film vengono inquadrati il Diamond Head State Monument a Honolulu, la Kalanianaole Highway, il punto panoramico di Lānaʻi e l'Halona Blowhole Lookout.

Leggi anche Qual è la città europea che si può raggiungere con meno di 50 euro

Lilo & Stitch

Ovviamente gran parte delle scene del film sono state girate in spiaggia, tra cui la famosa Waikiki Beach a Honolulu, ben visibile già nel trailer. È una meta turistica molto gettonata, una cittadina vivace nota per le sue distese di sabbia dorata con mare cristallino. Altre riprese hanno coinvolto Makaha Beach, sempre sull'isola di Oahu.

Il nome in hawaiano significa "impetuoso", infatti Makaha è nota per le sue onde. Qui c'è una grande cultura del surf, difatti è annualmente raggiunta soprattutto da turisti interessati a praticare questo sport. Proprio le scene di surf che vediamo nel trailer del film sono state girate lì.

Spiaggia di Waikiki, Honolulu

"Lilo & Stitch" pone l'accento sul valore della famiglia, dell'amicizia, di concetti di accoglienza, inclusione cura e protezione. Tutto questo rispecchia fedelmente un concetto molto caro alla cultura hawaiana, dove si parla di "ohana": famiglia è dove ci sono legami forti e sinceri capaci di superare ogni apparente barriera, ogni differenza.

Spiaggia di Waikiki, Honolulu

Stich infatti, benché sia stato progettato con fini di distruzione, riesce a rivelare la sua parte migliore solo grazie all'affetto di Lilo, che è reduce dalla morte dei genitori. È una storia che resta, a distanza di 23 anni, ancora attuale, perché ci fa riflettere su quanto sia potente la forza dell'amore sincero.

Spiaggia di Waikiki, Honolulu