Arriva la più grande nave da crociera a tema Disney: quando parte e quanto costa Avete sempre desiderato fare una vacanza da fiaba? Presto verrà inaugurata la nave da crociera a tema Disney mai esistita: ecco tutti i dettagli del viaggio, dalle attrazioni proposte al prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un viaggio che possa trasformarsi davvero in una fiaba? È arrivata l'esperienza che fa per voi ed è perfetta sia da provare in coppia che in famiglia. La Disney Cruise Line ha appena annunciato che presto farà partire la più grande nave da crociera a tema e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di scoprire ogni dettaglio di questa vacanza da favola all'insegna dell'all-inclusive: ecco quando verrà inaugurata e quali saranno le diverse tappe.

Le attrazioni a tema Disney sulle navi da crociera

Si chiama Disney Adventure ed è la più grande nave da crociera a tema Disney mai esistita: pesa 208.000 tonnellate, è lunga oltre 340 metri e ha una capacità di circa 6.000 passeggeri. Il viaggio inaugurale è programmato per il 15 dicembre del 2025, si partirà da Singapore e verranno proposti dei mini soggiorni di 3-4 notti.

A rendere l'esperienza unica saranno le attività proposte a bordo: le crociere Disney Adventure sono state progettate per essere "una destinazione in mare", dunque a fare la differenza non saranno le tappe previste ma le experience a cui si prenderà parte. Su ogni nave ci saranno 7 aree tematiche ispirate ai film cult, Disney Imagination Garden, Marvel Landing, Toy Story Place, San Fransokyo Street, Town Square, Wayfinder Bay e Disney Discovery Reef.

Quanto costa una crociera a tema Disney

Le attrazioni a tema Avengers includeranno l'Ironcycle Test Run, delle montagne russe lunghe 250 metri, il Toy Story Place avrà un parco giochi acquatico con personaggi del famoso film Pixar, San Fransokyo Street sarà il luogo in cui gli ospiti potranno trovare la Big Hero Arcade e la sua immersiva Hiro Training Zone.

A bordo ci sarà anche il Marvel Style Studio, un vero e proprio salone di bellezza in cui farsi fare trucchi, acconciature e look ispirati ad Iron Man, Spider-Man, Captain America, Captain Marvel e Thor.

Non mancheranno gli spettacoli teatrali, le zone relax, i ristoranti e le suite a tema. Attualmente è possibile prenotare fino a settembre 2026 e i prezzi si aggirano tra i 950 e i 13.500 euro a seconda dell'esperienza scelta.