video suggerito

Le cabine delle navi da crociera più lussuose al mondo: dalla suite con scivolo alla villa con giardino Volete organizzare una vacanza in crociera all’insegna del lusso? Ecco quali sono le compagnie che propongono le suite più costose e originali al mondo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Royal Carribean

Avete mai sognato di prenotare una lunga vacanza su una nave da crociera? Se intendete dire addio a ogni forma di stress "organizzativo", lasciandovi trasportare da una meta all'altra mentre vi godete serate glamour e cene all-inclusive, questo è il viaggio che fa per voi. Se, inoltre, siete alla ricerca di un tocco davvero sontuoso, rimarrete sicuramente impressionati da queste cabine eleganti, stravaganti e dotate di ogni tipo di comfort. Naturalmente non sono economiche ma, in compenso, vi permetteranno di vivere un esperienza in mare all'insegna del lusso.

Le suite più lussuose delle navi da crociera

Una delle cabine delle navi da crociera più lussuose al mondo viene proposta dalla compagnia Silversea: si chiama Otium Suite e si estende su 123 mq. Ha un balcone e una vasca idromassaggio, una cabina armadio e un ampio soggiorno, anche se il suo punto forte è la vista a 270 gradi. Quanto costa? I prezzi partono da circa 15.500 euro a settimana.

Otium Suite di Silversea

Chi ha la fortuna di viaggiare sulle navi Virgin Voyages, invece, farebbe bene a prenotare una Massive Suite, una enorme camera da quasi 200 mq dotata di una sala musica personale, un idromassaggio con vista e un solarium riservato.

La Massive Suite di Virgin Voyages

Riservare una di queste stanze è un tantino più economico, viene infatti a costare poco più di 12.000 euro a settimana. La Penthouse Suite è invece la camera più grande delle crociere Crystal Serenity: ha servizio maggiordomo, bar personalizzato con alcolici gratuiti e vista sull'oceano (prezzo oltre 18.000 euro a settimana).

Penthouse Suite di Crystal Serenity

Quanto costa una cabina extra lusso in crociera

La Regent Suite della compagnia Seven Seas Grandeur si estende su 412 mq, ha un sauna, un bagno turco e una mini spa (oltre che il servizio concierge), mentre la Owner's Penthous di Scenic Eclipse è dotata di una piscina termale e di un bagno superlarge con docce a nebbia vitality dual. La cabina più originale al mondo, però, è la Ultimate Family Townhouse della Royal Carribbean, il motivo?

Ultimate Family Townhouse della Royal Carribbean

Si tratta di un appartamento su tre livelli con all'interno uno scivolo che unisce i diversi piani. Tra le proposte più lussuose non può mancare la villa con giardino della Norwegian Cruise Line, un vero e proprio paradiso su 621 mq dove tutto è curato nei minimi dettagli, il suo prezzo? Quasi 27.000 euro per un soggiorno di 11 giorni.

La villa con giardino della Norwegian Cruise Line