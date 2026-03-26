La prima crociera di lusso del Four Seasons: a bordo suite da 70mila euro e piscine da record

Four Seasons, la nota catena di hotel e resort di lusso, ha inaugurato la sua prima nave da crociera. Suite a 4 piani, piscine da record e spa: ecco tutto ciò che offre a bordo.

Four Seasons, la nota catena di hotel e resort di lusso, ha portato i suoi servizi a 5 stelle in mare. A partire dal 20 marzo ha fatto partire la sua prima nave da crociera, celebrando così il 65esimo anniversario del brand e l'apertura del primo hotel avvenuta il 20 marzo del 1961. L'imbarcazione partita alla volta del Mediterraneo è un superyacht dotato di ogni tipo di comfort, da mega suite spaziose e panoramiche a 11 diversi ristoranti, fino ad arrivare a una spa rilassante: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa esperienza da sogno.

La suite a 4 piani e gli 11 ristoranti a bordo

Si chiama Four Seasons I ed è la prima nave da crociera della nota catena di hotel di lusso. Ha intrapreso il suo viaggio inaugurale lo scorso 20 marzo, andando alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli del Mediterraneo. Al suo interno ci sono 95 suite panoramiche, ognuna costata circa 4 milioni di sterline, visto che sono state tutte progettate per garantire privacy, flessibilità e spaziosità.

Funnel Suite

La più ambita è la Funnel, ovvero la suite su 4 livelli con piscina e spa privata. A bordo, inoltre, sono disponibili moltissimi altri servizi, da una meravigliosa lounge alla palestra, fino ad arrivare al cinema all'aperto e a una piscina da record lunga 19 mt. Non mancano i ristoranti di ogni tipo, da quelli di sushi a quelli di carne e di cucina mediterranea, e una enorme spa con hammam e camera criogenica.

Leggi anche La nuova nave da crociera Disney partirà nel 2027 e sarà a tema principesse, da Elsa a Biancaneve

Four Seasons Yacht

Quanto costa una crociera del Four Seasons

Quali rotte offre la nave da crociera firmata Four Seasons? Per l'estate propone diversi tour dell'Europa, dalle isole greche al Montenegro, dalla Croazia alla Costa Azzurra, mentre durante l'inverno viaggerà tra i Caraibi e le Bahamas.

Four Seasons Yacht

Quali sono i prezzi? Si parte da un minimo di 25.500 dollari (ovvero circa 22.000 euro) per le crociere nel Mar Mediterraneo in bassa stagione e si arriva a 77.800 dollari (quasi 70.000 euro) per un viaggio invernale tra le isole dei Caraibi. Queste cifre fanno riferimento a soggiorni di una settimana in suite standard ma, nel caso in cui si desiderassero degli extra, è chiaro che si andrebbe a pagare molto di più. In quanti sognano un'esperienza tanto lussuosa?