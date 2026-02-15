Com’è fatta la prima nave da crociera a 5 stelle al mondo con suite da 50 mila euro a persona

Ilma della Ritz–Carlton Yacht Collection

La 68esima edizione dei premi annuali di Forbes dedicati all'ospitalità di lusso ha celebrato i migliori hotel, spa, ristoranti e crociere del mondo. Gli Star Awards si basano sulle valutazioni oggettive e indipendenti di ispettori in incognito che vanno sul posto fingendosi ospiti abituali, così da testare i servizi di accoglienza, la qualità dei trattamenti, del cibo, del soggiorno, pagando rigorosamente tutto. Quest'anno Forbes ha nominato anche la prima crociera a cinque stelle al mondo. Si tratta di Ilma della Ritz-Carlton Yacht Collection.

Come è fatta Ilma della Ritz-Carlton Yacht Collection

Il nome Ilma è un riferimento all'acqua: è un omaggio al mare, che resta l'elemento centrale. Tutta la struttura della nave è stata pensata in modo da agevolarne la vista ovunque e dare la possibilità di connettersi coi paesaggi marini, di goderne tutta la bellezza e scoprirli da ogni angolo possibile. È un superyacht di 234 metri con 224 spaziose suite, tutte con terrazza e arredi raffinati. La nave mette a disposizione degli ospiti un suite ambassador, incaricato di rendere il soggiorno davvero speciale. È lui a occuparsi di tutto, dal disfare i bagagli dei passeggeri all'aiutarli a organizzare una cena.

Suite

L'imbarcazione, infatti, è dotata di ristoranti che propongono la cucina di rinomati chef: Michael Mina e Fabio Trabocchi. Ovviamente accanto alla ristorazione di alto livello c'è spazio anche per la comodità: una Ritz-Carlton Spa (sul ponte 4) con 11 sale trattamenti e due piscine a sfioro, di cui una sul ponte superiore da cui godere di una vista panoramica. Volutamente non ci sono discoteche, teatri e casino: l'idea di base è abbandonare il vecchio concetto di crociera di lusso per qualcosa di più intimo e raccolto, come fosse uno yacht privato o un soggiorno in un boutique hotel.

Piscina

Ilma sarà in mare a maggio per una crociera di 7 giorni tra Italia e Grecia (da Civitavecchia a Pireo). I prezzi partono da 11.200o euro a persona nella suite più piccola per arrivare ai 56.100 euro per ospite nella Suite del Padrone, la più lussuosa dell'imbarcazione. Misura quasi 100 mq, con terrazza privata, vasca idromassaggio, bagni con doppio lavabo. Tutte le tipologie di suite sono state progettate dallo studio londinese AD Associates. Il premio arriva sulla scia del successo recente delle crociere di lusso, esperienze moto gettonate. Il settore è in crescita secondo i dati della Cruise Lines International Association (CLIA): il numero di crociere di lusso effettuate è più che triplicato dal 2010.