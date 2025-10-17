Il viaggio più lungo di sempre: la crociera che gira il mondo in 129 giorni

Avete sempre sognato di fare il giro del mondo ma l'organizzazione di un viaggio simile vi risulta troppo difficile e confusionaria? Presto potreste realizzare il vostro desiderio senza dovervi preoccupare di nulla, né dei trasporti, né delle tappe, né degli hotel da prenotare. Un nota compagnia di crociere ha annunciato di avere tra i suoi progetti la realizzazione del viaggio in nave più lungo di sempre, durante il quale i passeggeri potranno andare alla scoperta del globo nel più totale relax: ecco quanto durerà il giro del mondo e quali "fermate" prevederà.

In quali paesi di ferma la crociera che fa il giro del mondo

L'Epic World Explorer di P&O Cruises è la nave scelta per fare il giro del mondo. A bordo della nave Arcadia (che può ospitare 2.094 passeggeri e 866 membri dell'equipaggio) si potrà andare alla scoperta dell'intero globo: si partirà dalla Gran Bretagna, si salperà alla volta dell'Asia e ci si fermerà in 30 diversi porti, dal Giappone alla Corea del Sud, fino ad arrivare a San Francisco, Capo Verde e Sidney. In alcune città, prima tra tutte Tokyo, è prevista anche una notte in città, così da poter avere il tempo di visitare i luoghi iconici della metropoli. Alla fine si arriverà al termine dell'avventura dopo 129 giorni. Stando alle stime, la prima partenza avverrà il 6 gennaio 2028 e il rientro è previsto per il 10 maggio dello stesso anno.

Quanto costa il viaggio più lungo di sempre

A bordo non mancano bar e ristoranti di ogni tipo, due piscine, una palestra, un casinò e delle zone per intrattenimento e attività ricreative, dalla discoteca al teatro, fino ad arrivare al cinema. I passeggeri che vogliono provare l'esperienza potranno scegliere tra cinque diverse cabine: interna, vista mare, deluxe con balcone, mini suite e suite. La più semplice ed economica è la prima, dispone di un letto di un set per la preparazione di tè e caffè e di articoli da bagno. La suite, invece, è la più onerosa e ambita: ha un'area relax aggiuntiva, un ampio bagno e un servizio maggiordomo privato. Quanto costa l'esperienza? Si parte da un minimo di 11.199 sterline, ovvero oltre 12.800 euro, anche se la tariffa cambia a seconda dell'itinerario e della cabina scelta.