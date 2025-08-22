Quanto costa il “passaporto d’oro” per vivere su una nave da crociera per sempre

In quanti sognano di vivere "una vita in vacanza", lontani dal lavoro, dallo stress quotidiano e dalla frenesia cittadina? Complice l'arrivo dell'estate e delle ferie, in moltissimi stanno assaporando il gusto della "libertà", ritrovandosi a sperare che quel dolce far niente possa durante il più a lungo possibile. Da oggi sarà possibile farlo, anche se si tratta di un'iniziativa riservata ai pensionati che vanno alla ricerca di relax. Una compagnia di navi da crociera offre ai clienti l'opportunità di crearsi un "passaporto d'oro", essenziale per trascorrere il resto dei propri giorni a bordo di una nave da crociera all-inclusive. Quanto costa girare il mondo senza doversi preoccupare più di nulla?

A chi è riservata la vacanza "infinita" in crociera

Si chiama Endless Horizons, letteralmente "Orizzonti infiniti", ed è un programma ideato dalla compagnia di crociere Villa Vie Residences che permette di avere una residenza "stabile" a bordo di una delle navi dell'azienda. I destinatari dell'offerta sono i pensionati, a cui viene offerta l'opportunità di crearsi il cosiddetto "passaporto d'oro", di cosa si tratta? Di un documento che permette di vivere in crociera, andando alla scoperta di 400 destinazioni in 140 paesi differenti. Le imbarcazioni rimangono attraccate nei porti per circa 2-3 giorni, dando agli ospiti la possibilità di visitare in tutta comodità le città, mentre ogni viaggio dura dai 3 ai 3 anni e mezzo. La cosa particolare è che, una volta terminato il tour, se ne può cominciare un altro nuovo a proprio piacimento.

Villa Vie Residences

Cosa comprende il Golden Passport

Cosa viene offerto ai possessori del Golden Passport? Non solo la possibilità di fare tutte le crociere che si desiderano ma anche la formula all-inclusive che comprende pasti, bevande, lavanderia, pulizia, intrattenimento e accesso a Internet. Sono inclusi, inoltre, anche i costi di servizio e le tasse aeroportuali. Con qualche piccolo extra si possono poi aggiungere voli illimitati e controlli medici annuali. Quanto costa la vacanza "senza fine"? I prezzi variano in base all'età: l'opzione da 99.000 dollari (oltre 85.000 euro) è riservata a chi ha più di 90 anni, mentre quella più costosa da 299.999 dollari (circa 258.000 euro) è riservata ai pensionati di età compresa tra i 55 e i 60 anni. In quanti saranno disposti a spendere una cifra simile per trascorrere il resto della propria vita viaggiando?