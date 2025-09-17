stile e Trend
Le migliori crociere a tema al mondo: da quella anni ’90 a quella ispirata a Star Trek

Siete alla ricerca di una crociera divertente e fuori dal comune? Ecco quali sono i viaggi a tema più originali del momento.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

La vacanza in crociera è stata da sempre considerata l'ideale da coloro che vogliono girare il mondo ma senza stressarsi, rilassandosi nel bel mezzo del mare tra pranzi e cene all-inclusive, bagni in piscina e aperitivi al tramonto con vista. A primo impatto potrebbe sembrare piatta e noiosa, soprattutto da chi va alla ricerca di divertimento, ma la verità è che bisogna scegliere la tipologia di viaggio giusta in base alle proprie esigenze e alle proprie passioni. Alcune compagnie da crociera, infatti, hanno dato vita a delle vacanze "a tema", da quelle anni '90 pensate per soli adulti a quelle ispirate a Star Trek: ecco le più originali di tutti i tempi.

Quanto costa la crociera a tema anni '90

Una crociera perfetta per coloro che sono stati teenager tra gli anni '90 e l'inizio dei 2000? La Electric Sunsets, un viaggio riservato agli adulti che, mentre porta i suoi ospiti tra Valencia, Cartagena e Malaga, offre spettacoli a tema e serate danzanti con i dj della propria adolescenza.

Electric Sunsets
Electric Sunsets

Quanto costa? Poco più di 800 euro e parte da Palma de Maiorca. L' Headbangers Boat, invece, parte da Miami e arriva a Cozumel ed è l'ideale per gli amanti della musica heavy metal che vogliono incontrare di persona gli artisti più in vista del momento (costa quasi 900 euro a persona e dura 4 giorni).

Quanto costa il "passaporto d'oro" per vivere su una nave da crociera per sempre
Headbangers Boat
Headbangers Boat

La crociera con le drag queen

Nel mondo delle crociere ce n'è davvero per tutti i gusti: gli appassionati di Star Trek, ad esempio, possono salire a bordo della nave Adventure of the Seas della Royal Caribbean, godendosi una settimana di festeggiamenti per i 60 anni dal debutto sugli schermi della popolare serie.

Virgin Voyages
Virgin Voyages

La Virgin Voyages propone il viaggio The Diva con le drag queen più famosi di tutti i tempi, tra cui Bob the Drag Queen, Bianca Del Rio e Trinity the Tuck, mentre la Uniworld e Butterfield & Robinson ha lanciato una crociera con annessi percorsi in bicicletta sulla terra ferma nel centro Europa. Insomma, a quanto pare basta solo inseguire le proprie passioni per trasformare la vacanza in crociera in un'esperienza davvero unica.

Uniworld e Butterfield &amp; Robinson
Uniworld e Butterfield & Robinson
Viaggi
Le migliori crociere a tema al mondo: da quella anni '90 a quella ispirata a Star Trek
