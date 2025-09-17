Le migliori crociere a tema al mondo: da quella anni ’90 a quella ispirata a Star Trek

Siete alla ricerca di una crociera divertente e fuori dal comune? Ecco quali sono i viaggi a tema più originali del momento.

La vacanza in crociera è stata da sempre considerata l'ideale da coloro che vogliono girare il mondo ma senza stressarsi, rilassandosi nel bel mezzo del mare tra pranzi e cene all-inclusive, bagni in piscina e aperitivi al tramonto con vista. A primo impatto potrebbe sembrare piatta e noiosa, soprattutto da chi va alla ricerca di divertimento, ma la verità è che bisogna scegliere la tipologia di viaggio giusta in base alle proprie esigenze e alle proprie passioni. Alcune compagnie da crociera, infatti, hanno dato vita a delle vacanze "a tema", da quelle anni '90 pensate per soli adulti a quelle ispirate a Star Trek: ecco le più originali di tutti i tempi.

Quanto costa la crociera a tema anni '90

Una crociera perfetta per coloro che sono stati teenager tra gli anni '90 e l'inizio dei 2000? La Electric Sunsets, un viaggio riservato agli adulti che, mentre porta i suoi ospiti tra Valencia, Cartagena e Malaga, offre spettacoli a tema e serate danzanti con i dj della propria adolescenza.

Electric Sunsets

Quanto costa? Poco più di 800 euro e parte da Palma de Maiorca. L' Headbangers Boat, invece, parte da Miami e arriva a Cozumel ed è l'ideale per gli amanti della musica heavy metal che vogliono incontrare di persona gli artisti più in vista del momento (costa quasi 900 euro a persona e dura 4 giorni).

Headbangers Boat

La crociera con le drag queen

Nel mondo delle crociere ce n'è davvero per tutti i gusti: gli appassionati di Star Trek, ad esempio, possono salire a bordo della nave Adventure of the Seas della Royal Caribbean, godendosi una settimana di festeggiamenti per i 60 anni dal debutto sugli schermi della popolare serie.

Virgin Voyages

La Virgin Voyages propone il viaggio The Diva con le drag queen più famosi di tutti i tempi, tra cui Bob the Drag Queen, Bianca Del Rio e Trinity the Tuck, mentre la Uniworld e Butterfield & Robinson ha lanciato una crociera con annessi percorsi in bicicletta sulla terra ferma nel centro Europa. Insomma, a quanto pare basta solo inseguire le proprie passioni per trasformare la vacanza in crociera in un'esperienza davvero unica.