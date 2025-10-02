Com’è davvero viaggiare sulla crociera più economica del mondo

La vacanza in crociera viene considerata per convenzione un'esperienza di lusso, adatta solo a chi può permettersi di spendere un ingente capitale per fare una pausa dalla normale routine quotidiana. La verità, però, è che basta usare una serie di piccoli trucchi per prenotarne una low-cost, l'unico piccolo "inconveniente"? Non sempre sono inclusi tutti i benefit offerti, invece, col "pacchetto completo". Jenni Fielding, una travel influencer che sui social si definisce "Cruise Mummy" ha provato la crociera più economica del mondo e ha rivelato cosa succede a bordo sul suo profilo: ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Cosa è incluso in una crociera low-cost

Jenni Fielding è riuscita a prenotare una vacanza in crociera a sole 99 sterline, ovvero poco più di 100 euro. La nave scelta è la Queen Anne della Cunard, che in un preciso momento dell'anno ha fatto delle offerte sui suoi viaggi a 5 stelle. La tratta che ha percorso è quella che va da Amburgo a Southampton e la traversata in totale è durata solo due giorni (dunque Jenni è rimasta a bordo solo una notte, il tutto al prezzo di una giornata in un comune hotel). Naturalmente ha ricevuto la camera più economica, ovvero una cabina interna senza balcone o finestre, ma abbastanza grande per potersi godere il totale relax. All'arrivo è stata accolta con un ricco buffet, una bottiglia di spumante e alcuni biscotti.

La crociera economica conviene davvero?

All'interno della camera era disponibile anche il minibar, i cui prezzi non erano così onerosi come si sarebbe aspettata. Per quanto riguarda la nave da crociera, era decisamente lussuosa e dotata di ogni comfort, dalla piscina all'enorme sala da pranzo, fino ad arrivare alla palestra aperta 24 h. Il dettaglio che le ha potuto permettere di accedere all'offerta low-cost? Solo la cena era a buffet, mentre il pranzo era fisso e prevedeva un arrosto alle noci (saporito ma in una porzione decisamente piccola). Jenni, dunque, ha dovuto aspettare le 21 per mangiare di nuovo, nonostante avesse fame. Ripeterebbe l'esperienza? No e non la consiglia neppure a coloro che amano camminare e andare alla scoperta di luoghi sempre nuovi. L'unico lato positivo di una vacanza in crociera è la nave, una struttura decisamente spettacolare.