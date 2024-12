video suggerito

Quanto costa una crociera lunga un anno e cosa succede a bordo Virgin Cruises ha lanciato “All You Can Sail”, ovvero un pass annuale che permette di viaggiare per un anno a bordo di una delle navi da crociera del gruppo. La crociera è rigorosamente solo per adulti: ecco come funziona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nave Virigin Cruises \ Foto Virgin Cruises

Dopo la crociera che durerà 9 mesi e quella che farà il giro del mondo in 3 anni, arriva una nuova da nave da sogno che porterà i passeggeri in vacanza per un anno. Virgin Voyages è l'ultima compagnia di navi in ordine di tempo a proporre una crociera super lusso, con la possibilità di sfruttare il pass annuale all you can sail. Ma quanto costa una crociera da 365 giorni?

Come funziona la crociera lunga un anno

Il prezzo della crociera, 120mila dollari ossia 114mila euro, comprende una cabina doppia (a occupazione singola o doppia) e permette ai passeggeri di vedere le delizie del Mediterraneo, dei Caraibi, dell'Atlantico e altro ancora su una qualsiasi delle navi Virgin. Il prezzo non è decisamente tra i più accessibili e prevede anche il servizio lavanderia gratuito e una splendida vista dal balcone affacciato sull'oceano.

La crociera lunga un anno è solo per adulti

Come si legge sul sito di Virgin Cruises, la crociera che dura un anno è solo per adulti. L'annual pass, rinominato anche all you can say, permette di navigare su qualsiasi nave Virgin da qualsiasi porto in qualsiasi momento, a partire dal primo quadrimestre del 2025. Il pass e la crociera saranno rivolti solo agli adulti: niente bambini a bordo, dunque. Se avete sempre sognato una vita in mare, potreste trascorrere 12 mesi sulla stessa nave, trasformando una delle quattro navi Virgin – cinque da settembre 2025 – in una crociera residenziale simile a The World o Villa Vie Odyssey.

Una delle navi di Virgin Cruises

Nell'estate del 2024, Virgin aveva già speriemtno lo Scarlet Summer Season Pass lungo un mese, adatto a chi lavora da remoto e vuole farlo a bordo di una crociera. Se avete sempre sognato una vita in mare, potreste trascorrere 12 mesi sulla stessa nave, trasformando una delle quattro navi Virgin – cinque a settembre 2025 – in una crociera residenziale simile a The World o Villa Vie Odyssey.