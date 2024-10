video suggerito

Crociera intorno al mondo di 3 anni: la nave è salpata, i passeggeri erano fermi al porto da maggio Dopo mesi di attesa, la nave è partita: comincia la crociera di tre anni e mezzo intorno al mondo. I passeggeri aspettavano questo giorno da maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si parte! Dopo mesi di continui ritardi, la Villa Vie Odyssey è salpata: comincia quindi l'avventura in mare dei suoi passeggeri, che da maggio attendevano che il loro viaggio dei sogni (profumatamente pagato) avesse inizio. Saranno in giro per il mondo per i prossimi tre anni e mezzo.

Cosa è successo a bordo di Villa Vie Odyssey da maggio a oggi

Doveva essere il viaggio della vita, ma si era trasformato in un incubo. I passeggeri della Villa Vie Odyssey in questi mesi non hanno mai perso la speranza, ma è stata dura. Nei loro programmi c'era di raggiungere Belfast a maggio e da lì, salpare per la crociera di tre anni e mezzo intorno al mondo. Qualcosa è andato storto, più e più volte. Da maggio a oggi, la data di partenza è stata continuamente posticipata e loro sono rimasti bloccati lì al porto, in attesa di ricevere informazioni, sempre molto frammentarie. I ritardi sono stati giustificati con problemi tecnici, difficoltà a ottenere le certificazioni necessarie per partire: ma finalmente, la situazione è stata sistemata.

L'organizzazione per tutto questo tempo ha in un primo momento sostenuto le spese dei passeggeri per vitto e alloggio: sono stati tutti sistemati tra Irlanda e Spagna. Ma nelle ultime settimane, ha fatto molto scalpore la richiesta di contribuire a queste spese e pagare. Qualcuno ha fatto sentire forte e chiaro il proprio malcontento, pagando caro il gesto: una donna è stata punita per aver criticato la compagnia con l'annullamento del contratto. A qualcuno è andata meglio. C'è chi, in tutto questo tempo insieme, per esempio ha trovato l'amore: due di loro si sono fidanzati e convoleranno presto a nozze. Altri, hanno preferito non rimanere fermi a Belfast, ma esplorare i dintorni viaggiando da un posto all'altro.

La Villa Vie Odyssey è partita

Villa Vie Odyssey ha lasciato Belfast (Irlanda del Nord) lunedì sera: la nave è salpata intorno alle 23:30 del 30 settembre 2024, dopo mesi di contrattempi. "Siamo emozionati e sollevati – ha detto alla CNN la passeggera Lanette Canen – Siamo alla nostra stazione di raccolta e stiamo eseguendo le esercitazioni di sicurezza. Ce l'abbiamo fatta!". Anche Mike Petterson, CEO di Villa Vie, ha commentato entusiasta: "È stato fantastico imbarcarsi finalmente. Sono invecchiato di 15 anni in questi mesi. Mi sento come se avessi appena dato alla luce un bambino".

La partenza è stata possibile perché finalmente, qualche giorno fa, è arrivata l'ultima concessione che mancava, l'ultima autorizzazione della Guardia Costiera. I prezzi della crociera sono variabili a seconda della tipologia di cabina e altri fattori. C'è chi, come Canen e il suo compagno Johan, ha pagato 100.000 dollari per la cabina, che rimarrà loro per tutta la durata della nave, stimata in circa 15 anni. Poi pagano una quota mensile di 3.500 dollari per stare a bordo. La frustrazione e la tensione accumulata in questi mesi hanno lasciato il posto alla gioia e ai sorrisi di chi, finalmente, potrà godersi la vita in perenne vacanza per i prossimi tre anni e mezzo, scoprendo le meraviglie del mondo.