Crociera mai partita, passeggeri fermi al porto da maggio: “Mi hanno rubato un sogno” La Villa Vie Odissey è ferma a Belfast: la crociera intorno al mondo non è mai partita. Una passeggera è stata punita dalla compagnia per essersi lamentata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Doveva essere la crociera di tre anni e mezzo intorno al mondo, ma si è trasformata nella crociera mai partita. Si tratta della vacanza a bordo della nave di Villa Vie Odyssey, ferma al porto di Belfast ormai da mesi. I passeggeri bloccati lì da maggio non sanno che ne sarà della loro vacanza. Tra questi c'è anche Jenny Phenix, una donna di 64 anni proveniente dalla Florida. Lei ha venduto tutti i suoi averi per questo viaggio da sogno, il viaggio della vita: 425 destinazioni in 147 Paesi. Ma ora si ritrova "punita" per essersi lamentata del comportamento della compagnia, che brancola nel buio e non dà certezze.

La storia di Jenny Phenix

Tanti passeggeri della Villa Vie Odyssey stanno raccontando la loro (dis)avventura. Mai si sarebbero aspettati tutto questo! Jenny Phenix, per esempio, ha raccontato di essere stata bandita dal viaggio inaugurale della nave, per essersi troppo lamentata dei continui ritardi in un gruppo WhatsApp. Lei ha subito molti disagi in questi mesi e a un certo punto non ha potuto più tacere, facendo finta di niente. Tante domande, tanti dubbi, tante frustrazioni: esporre il suo malcontento le è costato caro. La compagnia ha annullato il suo contratto.

Nello specifico la Chief Operating Officer Kathy Villalba le ha detto: "Abbiamo ricevuto oltre una dozzina di reclami formali da parte dei residenti in merito alle continue lamentele e negatività. Questo comportamento ha avuto un impatto significativo sul morale e sul benessere degli altri passeggeri. Dato il feedback travolgente, dobbiamo annullare definitivamente il vostro contratto per salvaguardare il benessere e la soddisfazione della nostra comunità".

In sua difesa, la signora Phenix si è giustificata col Telegraph spiegando di non sentirsi in difetto: "Non sono mai stata maleducata o irrispettosa e non ho mai partecipato ad attacchi personali. Queste erano conversazioni private, non ho pubblicato nulla sulle piattaforme dei social media. La frustrazione tra i residenti aumentava dopo ogni ritardo. Io ero solita essere una dei più schietti nel porre domande importanti. Molti residenti mi ringraziavano privatamente per aver parlato a nome dell'intero gruppo".

Villa Vie Odyssey al porto di Belfast

La 68enne ora si trova in cattive acque: "Nell'ultimo anno e mezzo ho liquidato attività e beni, attendendo con ansia la mia nuova vita in crociera per il mondo". I piani sono saltati del tutto e dovrà trovare una soluzione per ricominciare: "Insieme a molti altri, sono volata a Southampton originariamente per intraprendere questo viaggio il 15 maggio. Eravamo stati informati di un breve ritardo, ma nulla sembrava critico". Invece c'è stato un primo rinvio al 30 maggio, il porto di partenza è stato spostato a Belfast e da lì la nave, fino a oggi, non si è mai mossa: sono subentrati nuovi problemi che hanno fatto slittare il tutto mese dopo mese.

Ora la donna è stata parzialmente rimborsata e sta aspettando il saldo rimanente. Ha detto: "Non riesco nemmeno a spiegare la devastazione emotiva e il prezzo fisico che questo ha avuto su di me. Ci sono volute settimane prima che potessi parlare della situazione e persino spiegarla ai miei figli. È ancora molto difficile per me parlarne, perché ho fatto lo stesso sogno che hanno tutti gli altri su quella nave e me l'hanno portato via. Dovrò restare con mia figlia finché non avrò elaborato un piano completamente nuovo per la mia vita".

Gli altri aspiranti crocieristi rimasti fedeli al progetto contano i giorni che li separano dalla fine dell'incubo, quando potranno finalmente salpare alla volta del viaggio dei loro sogni.