La crociera infinita dove è sempre estate: girare il mondo a bordo della nave costa 300 mila euro Villa Vie Residences dà la possibilità di vivere la propria vita in crociera: si acquista una cabina e ci si gode un viaggio perenne in tutto il mondo.

A cura di Giusy Dente

Nel leggendario cantiere navale Harland & Wolff nell'Irlanda del Nord, dove un tempo fu costruito il Titanic, la Villa Vie Odyssey sta prendendo vita. Attualmente è in corso un intenso lavoro di ristrutturazione e rinnovamento, ma il prossimo passo sarà vederla finalmente in mare aperto. Salperà il 30 maggio 2024 per la crociera inaugurale, quando diventerà ufficialmente una delle uniche due navi da crociera residenziali in funzione. Il suo tour mondiale coinvolgerà circa 300 passeggeri (o residenti). La loro crociera perenne intorno al mondo toccherà 425 porti in 147 Paesi di tutti e sette i continenti, circumnavigando il globo ogni tre anni e mezzo. Si può scegliere di trascorrere a bordo anche tutta la vita! Sono due, infatti, le possibili formule per usufruire del servizio: a consumo o di proprietà. Il primo caso (programma Pay-As-You-Go) non prevede un acquisto a lungo termine, il secondo (Ownership Program) significa possedere la cabina garantita per 15 anni.

Come è fatta la nave

La nave ora conosciuta come Villa Vie Odyssey fu costruita nel 1993. È stata pensata leggermente più piccola rispetto ad altri colossi da crociera, per permetterle di attraccare con facilità in più porti possibile e godere dunque anche di destinazioni altrimenti impossibili. A differenza di altre vacanze "mordi e fuggi", la crociera perenne di Villa Vie Odyssey ha un approccio diverso, on soggiorni portuali che vanno da due a sette giorni. La particolarità è che si viaggerà alla ricerca dell'estate: ben 1301 giorni di sole splendente. L' itinerario globale, infatti, è stato studiato in modo tale da raggiungere le mete di entrambi gli emisferi solo durante le stagioni calde. Insomma, a bordo non si patirà mai il freddo, non si conoscerà più l'inverno. La durata totale della circumnavigazione è di tre anni e mezzo circa: una volta completato il giro si può scendere o restare a bordo. Si può anche scegliere solo un segmento di vacanza, da 35 a 120 giorni.

La suite con balcone

Per il momento l'adesione è stata elevata. Delle 295 cabine disponibili al momento del lancio, 270 sono state già vendute come riporta la CNN, mentre altri hanno comunicato che si uniranno più avanti nel viaggio. La previsione del CEO di Villa Vie Residences, Mikael Petterson, è che tutte le cabine saranno prenotate entro la fine di agosto. "Abbiamo un numero significativo di persone che vogliono venire a vedere la nave di persona prima di impegnarsi, per ovvi motivi" ha spiegato. La diffidenza dei potenziali passeggeri è dovuta al fallimento di simili operazioni. Nel novembre 2023 la Life at Sea Cruises ha annullato il suo viaggio di tre anni a ridosso della partenza, lasciando tutti a terra, costretti a sborsare decine di migliaia di dollari di rimborsi.

Camera con vista

Villa Vie è stata fondata da Petterson proprio assieme ad altri ex membri del team esecutivo di Life at Sea, con lo scopo di migliorare il progetto fallito e finalmente portarlo a compimento. La nave, una volta completata, avrà otto ponti, un'enorme piscina, due vasche idromassaggio, tre ristoranti, cinque bar e lounge, una spa, un centro fitness, una biblioteca, un centro medico, un business center con vista sul mare, una cucina, campi da golf. È previsto il servizio in camera 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la pulizia settimanale e il servizio di lavanderia bisettimanale senza costi aggiuntivi. Sono inclusi nel prezzo delle cabine tutti i cibi e le bevande analcoliche, gli alcolici a cena, il Wi-Fi e le visite mediche.

La nave nel cantiere

Quanto costa l'esperienza

Il programma Endless Horizons prevede un pagamento una tantum di 299.999 dollari per una persona e 499.999 dollari per due in camera doppia. I pacchetti (in camera con vista) corrispondono a 276 mila e 460 mila euro. Chi acquista una cabina la avrà garantita per 15 anni, che è la vita stimata della nave (e corrisponde a circa 4 circumnavigazioni complete). I proprietari possono poi affittare a loro volta le cabine ad altre persone. La lussuosa suite con balcone, la residenza più costosa, ha un prezzo di acquisto pari a 369 mila dollari (dunque 340 mila euro).