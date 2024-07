Il vestito da sposa di Diletta Leotta costa più di 22 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta si sta godendo la Luna di Miele, dopo il matrimonio con Loris Karius. La coppia, assieme alla figlia Aria, è partita alla volta di Forte dei Marmi per una romantica vacanza in tre. Ormai sono trascorsi circa 20 giorni dal fatidico sì e gli occhi della conduttrice ancora brillano dall'emozione. Il 22 giugno sarà una data che porterà sempre nel cuore assieme ai ricordi dei momenti più preziosi della sua vita. Le isole Eolie hanno fatto da location per l'evento, uno dei più attesi e chiacchierati dell'anno. Hanno partecipato tantissimi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo tra cui Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie. La sposa ha cambiato da mattina a sera ben quattro look.

L'abito da sposa di Diletta Leotta

Diletta Leotta per il giorno del sì si è affidata a un brand particolarmente gettonato tra le celeb. Si tratta di Atelier Emé. Il marchio ha vestito anche altre spose ultimamente. Lo hanno scelto sia Simona Ventura (originale coi pantaloni) che Cecilia Rodriguez (che ha cambiato ben tre abiti tra schiena nuda e maxi spacco). Prima di loro anche Francesca Ferragni, Raissa Russi, Giorgia Palmas, Giulia Penna, Paola Turani, Carlotta Perego.

Nel caso di Diletta Leotta si tratta, come specificato su Instagram attraverso l'hashtag #adv, di una pubblicità a tutti gli effetti: ha dunque percepito un compenso. L'abito che ha indossato nella prima parte della giornata porta proprio il suo nome, è stato creato appositamente per lei ed è ora disponibile sul sito ufficiale per l'acquisto.

È una creazione di alta sartoria realizzata interamente con pizzo rebrodé dalle sofisticate geometrie floreali. La sua particolarità è che in realtà si tratta di un abito 3 pezzi composto da corpino con collo alto e maniche lunghe, corsage strutturato e gonna ampia semitrasparente, che una volta rimossa rivela la silhouette a sirena sottostante.

Per completare il tutto, immancabile il velo: in tulle e lungo 6 metri, bordato al perimetro con sottili cappe di pizzo e personalizzato. La sposa, infatti, ha voluto ricamare una dedica d'amore al compagno, ricamata di filo: "All I ever wanted". Diletta Leotta per la cerimonia ha tenuto l'abito completo di corpetto a maniche lunghe e gonna con strascico, poi ha tolto la gonna rivelando anche la schiena nuda, infine l'abito si è trasformato in un minidress strapless. Il 3 pezzi costa, su8l sito ufficiale di Atelier Emé, 22.800 euro. Infine per il party, la sposa ha indossato un ulteriore abitino, con frange e cristalli, per scatenarsi con gli amici e festeggiare in grande stile.