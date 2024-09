video suggerito

Crociera mai partita, nave ferma al porto da mesi: nasce l’amore tra due passeggeri pronti a sposarsi La Villa Vie Odyssey è ferma al porto da mesi: non si sa quando partirà la crociera intorno al mondo. Due passeggeri si sono innamorati e progettano le nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Villa Vie Odyssey

La Villa Vie Odyssey è ferma da maggio al porto di Belfast: la nave sembra non sia ancora pronta per salpare e dare così avvio alla crociera intorno al mondo di tre anni e mezzo. Gli organizzatori continuano a posticipare la data di partenza e i passeggeri non sanno che ne sarà della vacanza tanto agognata, che hanno profumatamente pagato. In questa incertezza, però, ognuno sta cercando di trovare qualcosa di positivo: c'è chi ne sta approfittando per dei mini tour alla scoperta della zona, c'è anche chi ha trovato l'amore.

Che ne sarà della crociera?

Da maggio gli organizzatori della crociera intorno al mondo di tre anni e mezzo continuano a posticipare la data di partenza. I passeggeri della nave non sanno se e quando effettivamente comincerà la loro vacanza da sogno. Nei programmi che erano stati loro prospettati c'era un viaggio in mare che avrebbe dovuto toccare 425 destinazioni in 147 Paesi. Nulla di tutto questo è cominciato. L'organizzazione ha pagato le spese nelle prime settimane, coprendo sia il vitto che l'alloggio: gli aspiranti vacanzieri sono stati sistemati in diverse strutture, alcuni a Belfast e altri in un resort in Spagna. Poi è giunta la cattiva notizia: è stato chiesto loro di contribuire alle spese e coprirne una parte, almeno per alcuni giorni. Gli aspiranti vacanzieri hanno accettato anche questa condizione: continuano a tenere viva la speranza di poter dare avvio alla crociera e aspettano pazientemente che vcenga loro comunicata la fatidica data definitiva. Qualcuno non ha potuto fare a meno di lamentarsi e far presente le carenze organizzative, gesto costato caro a una donna che proprio per le sue critiche è stata punita dalla compagnia, che ha annullato il suo contratto. Tra le storie a lieto fine, però, spicca quella di un uomo e una donna che, nell'attesa, si sono scoperti innamorati.

Villa Vie Odyssey

La storia di Gian Perroni e Angela Harsanyi

Gian Perroni e Angela Harsanyi avrebbero dovuto imbarcarsi entrambi sull'Odyssey il 30 maggio, per una crociera di tre anni e mezzo. La nave non è mai salpata e loro, assieme al resto dei passeggeri, sono fermi a Belfast (Irlanda del Nord) da allora. Stanno aspettando che la compagnia risolva tutti i problemi e comunichi ufficialmente la data definitiva di partenza. I due si sono conosciuti proprio a bordo della nave: da maggio a oggi hanno avuto modo di frequentarsi tutti i giorni e stando a stretto contatto quotidianamente hanno potuto apprezzare l'uno la compagnia dell'altro. Ne è nata una vera e propria frequentazione, il loro feeling si è tramutato in sentimento.

Dopo quattro mesi si sono fidanzati e stanno progettando il matrimonio. "Abbiamo scoperto di avere così tanto in comune e di apprezzare così tanto la reciproca compagnia che non potremmo davvero immaginare una vita senza l'altra" ha raccontato la donna al The UK Tonight con Sarah-Jane Mee. "Dopo essere diventato suo amico e aver trascorso un po' di tempo con lui, soprattutto nelle ultime cinque settimane, ho iniziato a comprendere la sua morale, i suoi valori e le sue convinzioni future" ha aggiunto, dicendosi certa di aver trovato l'uomo della sua vita. "Abbiamo iniziato a parlare di matrimonio qualche settimana fa – ha aggiunto lui – È il primo matrimonio per Angie, non per me invece, ma voglio farlo comunque per bene. Abbiamo trovato un gioielliere simpatico in città, abbiamo scelto l'anello insieme e poi le ho fatto la proposta". Le nozze si svolgeranno a bordo della nave: sempre che quest'ultima si decida a salpare.