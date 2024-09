Com’è (davvero) una crociera di 9 mesi: “Troppo tempo lontano da tutti, è stressante”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Spopolano le crociere intorno al mondo: gli appassionati di viaggi sono disposti a pagare somme davvero ingenti pur di regalarsi questa emozione unica, che però non è certamente per tutte le tasche. Intorno a questo settore così esclusivo c'è per questo moltissima curiosità: com'è stare in mare aperto per mesi e mesi, passando da una città all'altra, senza doversi preoccupare di nulla? Di recente sui social sono diventati virali i racconti dei passeggeri a bordo della nave Royal Caribbean partita a dicembre 2023 per una crociera intorno al mondo di nove mesi. Hanno attraversato fino a oggi più di 60 destinazioni. I loro resoconti di viaggio, condivisi sui social, sono diventati una sorta di reality show.

L'esperienza dei passeggeri a bordo

Volge al termine l'esperienza di Ultimate World Cruise della Royal Caribbean: la nave ha raggiunto il suo ultimo porto, quello di Miami, dove la crociera di nove mesi si è ufficialmente conclusa. Per celebrare la fine del viaggio, CNN Travel ha incontrato i passeggeri a bordo per capire di più sulla loro esperienza. Alcuni di loro sono diventati celebrità sui social, perché in questo arco di tempo hanno raccontato le loro esperienze, le loro impressioni, la loro quotidianità in mare aperto. Sono stati assiduamente seguiti in questa narrazione avvincente, proprio come fossero i protagonisti di un reality show. Ognuno ha fatto la propria narrazione scegliendo una chiave diversa: l'influencer sudafricana Amike Oosthuizen ha dato una versione glamour, Little Rat Brain ha puntato sull'ironia, qualcuno come Bobbi Waterman e compagno Tam ne ha approfittato per fare attivismo per la causa LGBTQIA+.

Insomma, ogni passeggero ha offerto una prospettiva diversa sulla crociera, ne ha dato il proprio personale spaccato, frutto della propria esperienza personale. A volte, si tratta di esperienze contrastanti. C'è chi ha vissuto la crociera con entusiasmo dall'inizio alla fine, chi ha sperimentato qualche disagio.

"Metti tutte queste persone su una nave per nove mesi: quando sono in mare, quando salpano, non c'è via di fuga – ha detto Beth Anne Fletcher – È quasi come (un reality show), ma un episodio di nove mesi". Questo interesse estremo ha sorpreso tutti: "Miliardi di persone ci guardavano e dicevano: quale dramma sta per succedere?‘" ha ricordato la passeggera Little Rat Brain (LRB). Ma come potrebbe essere altrimenti? È un interesse giustificato dal tipo di vita che si fa a bordo: "Tutto il cibo che vuoi. Tutto l'alcol che potresti desiderare. Non hai davvero alcuna responsabilità".

Certo, non è per forza tutto rose e fiori. C'è stato almeno un decesso a bordo in questi mesi, ci sono stati eventi meteorologici estremi da fronteggiare, l'itinerario è cambiato a seconda dei grandi eventi mondiali. Le cose sono cambiate anche tra i passeggeri stessi, nei loro rapporti. È prevedibile, visto il tanto tempo passato a stretto contatto. Qualcuno si è amato, qualcuno si è poi odiato, sono nate amicizie.

Brandee Lake si è detto contento di aver stretto legami con diverse persone a bordo, amanti come lui delle escursioni, dell'arte, della scoperta. È stata una crociera unica a suo dire: "Sarà difficile raccontarla alla gente quando scenderemo dalla nave. Ma non rifarei una crociera di nove mesi di fila. È semplicemente troppo tempo lontano dalla famiglia, lontano da tutti e abbiamo iniziato a sentirci stressati". Anche Joe e Audrey Martucci hanno sottolineato che, sebbene "non avrebbero potuto chiedere un viaggio migliore e un'opportunità migliore" hanno sentito la mancanza dei figli e "si sono stancati un po' stando in vacanza".

Non va poi sottovalutata la distanza fisica ed emotiva che si crea con gli amici. "A volte è stato un po' difficile – ha ammesso LRB – Perché gli amici ti mandavano messaggi tipo: ho avuto una giornata di merda al lavoro. E nel frattempo io vedevo la Grande Muraglia Cinese o facevo snorkeling sulla Grande Barriera Corallina".