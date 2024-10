Nove mesi in crociera per 100 mila euro, il racconto dei passeggeri: “Si diventa una comunità”

video suggerito

Una crociera intorno al mondo è il viaggio della vita e tante compagnie offrono questa tipologia di vacanza, che gode sempre di maggiore successo tra i travel addicted. È un investimento certamente importante, in termini economici ma non solo: chi lo fa decide di allontanarsi dai propri affetti, dalla propria quotidianità, di mettersi in mare aperto per un periodo che va da diversi mesi a qualche anno addirittura, un arco di tempo da dedicare solo alla scoperta del mondo, lontano dalle preoccupazioni, dalla routine. Al momento, sono in viaggio intorno al mondo i passeggeri della Villa Vie Odyssey, salpata per una crociera di tre anni e mezzo. Volge invece al termine la Royal Caribbean Ultimate World Cruise: coloro che hanno trascorso a bordo nove mesi hanno speso oltre 100 mila euro.

Com'è stata l'esperienza di Royal Caribbean Ultimate World Cruise

Dopo la partenza da Miami a bordo della Serenade of the Seas il 10 dicembre 2023, gli ospiti della nave hanno esplorato 60 Paesi in tutti e sette i continenti. Il loro viaggio è durato quasi un anno. Una coppia originaria della Florida ha raccontato l'esperienza a Daily Mail, ora che la vacanza volge al termine. Cindy Seletos, 71 anni, dirigente in pensione e il marito Jim, 72 anni, distributore di vini e liquori in pensione, stimano che il pacchetto sia costato loro 135 mila euro. "Non avremmo mai pensato di amare questa avventura così tanto – ha raccontato la donna – Abbiamo scoperto nuovi posti, nuovi cibi, nuove usanze, nuovi amici e ora la nostra famiglia è cresciuta in modo esponenziale. Conoscere e interagire con così tante culture diverse ci ha dato una prospettiva completamente nuova sulla vita di tutti i giorni e sulle persone".

In questi mesi hanno visto tanto: il Taj Mahal, la Grande Muraglia Cinese, il Machu Picchu e hanno detto che la loro camera con balcone e vista sul mare aperto valeva ogni centesimo che hanno speso! Il prezzo che hanno pagato, seppur esorbitante, comprendeva tutto, persino il servizio lavanderia: "Non c'era davvero nessun'altra spesa a parte i souvenir". Per Jim la scoperta più grande è stata: "Ci sono molte più somiglianze che differenze tra tutti noi. Siamo un grande villaggio universale".

Renee Shull, 60enne creatrice di contenuti di Buford (Georgia) ha gradito in particolar modo la visita in Antartide: "Sono rimasta senza parole mentre la nave passava accanto a enormi e silenziosi iceberg" ha detto. Per suo marito, il dottor Tom Shull, il viaggio è stato particolarmente introspettivo e personale. Lui, adottato da bambino a Seul (Corea del Sud) è tornato nel suo luogo natale per la prima volta in 63 anni. Caso del destino, durante la crociera ha conosciuto un uomo con la storia simile alla sua: hanno scoperto di essere stati abbandonati nella stessa stazione di polizia e ospitati nello stesso orfanotrofio prima di essere adottati negli Stati Uniti nel 1961!

Matthias Chan, ingegnere informatico 36enne di Minneapolis (Minnesota) ha affermato che la natura è stata la sua principale fonte di ispirazione per il viaggio. "Sono partito per la crociera con l'intenzione di fotografare la fauna selvatica e la natura – ha detto – La cosa più sorprendente per me sono state le amicizie che ho stretto con così tante persone a bordo della crociera, compresi gli ospiti e l'equipaggio. Questo è impagabile e ne è valsa assolutamente la pena: inaspettatamente mi sono fatto nuovi amici per la vita sulla nave". Stessa impressione per Dawn Cahn, infermiera 62enne di Denver, nella Carolina del Nord, grata per tutte le persone incontrate: "Non avevamo idea di cosa aspettarci. La nostra nave è diventata rapidamente una comunità galleggiante".