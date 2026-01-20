Vivere su una nave da crociera, fino a 8 milioni per comprare una “casa galleggiante” che gira per il mondo

Fare del mare la propria casa: grazie a queste opzioni è possibile fare del viaggio in crociera la propria residenza, che sia per un periodo di qualche mese, anno o addirittura per sempre.

Non importa che tu sia generazione x, boomer, millennial o gen z: negli ultimi anni sempre più persone sentono il bisogno di evadere dalla quotidianità e dagli soliti schemi che stanno definendo le loro vite. Si cresce, si lavora, chi vuole mette su famiglia e poi si arriva alla tanto agognata pensione e ci si rende conto (troppo spesso) di non aver vissuto davvero. Ci sono però opzioni originali pensate apposta per godersi al massimo gli anni post lavoro, viaggiando sempre ed esplorando il mondo intero. Non si tratta più di vacanze di una o due settimane, ma di vere e proprie scelte di vita. In questo senso, negli ultimi anni il concetto di crociera si è trasformato: oltre all’esperienza di viaggio tradizionale che conosciamo tutti, sono nate anche navi pensate per essere abitate a lungo, con abitazioni private che si possono acquistare o affittare per mesi, anni o perfino tutta la vita. Le residenze galleggianti inaugurano una nuova frontiera, dove il mondo diventa uno spazio abitabile, quasi a misura d’uomo. Tra le opzioni più innovative e conosciute rientrano compagnie come l’australiana MV Narrative, la privata The World e Villa Vie Residences.

Il lusso delle MV Narrative

Uno dei progetti più ambiziosi è la MV Narrative della società Storylines, una nave pensata fin dall’inizio come comunità residenziale itinerante. Progettata per essere avviata nel 2027, la nave offrirà centinaia di appartamenti con metrature e comfort simili a quelli di una vera e propria casa e toccherà i porti di tutti i continenti seguendo un itinerario pluriennale. Qui le unità non sono semplici cabine da vacanza ma vere e proprie proprietà da acquistare, con prezzi che possono raggiungere cifre davvero altissime: l'acquisto può partire da 1 milione di euro ed arrivare fino a 8 milioni, mentre l'affitto parte da circa 70 mila dollari al mese ma può arrivare anche oltre i 300mila dollari.

La MV di Storylines

The World e le crociere di alto livello

Già oggi esistono navi residenziali in attività: MS The World è un esempio pionieristico di comunità abitativa mondiale su mare. Operata come un insieme di condomini galleggianti, offre 165 appartamenti di dimensioni generose e servizi di alto livello, e permette a chi li acquista di vivere a bordo per periodi indefiniti, scegliendo quando e dove sbarcare o trascorrere stagioni sulla terraferma.

The World, dettagli interni delle cabine

Anche in questo caso i prezzi sono elevati, si parla sempre di milioni di dollari per l'acquisto e di centinaia di migliaia per un lungo affitto. I servizi poi offerti sono tantissimi, dalle spa ai campi da tennis fino alla piscina e degustazioni di ottimo cibo e vino.

The World, dettaglio interni

La Villa Vie Residences e i suoi "orizzonti infiniti"

Non tutte le proposte sono esclusivamente pensate per chi vuole comprare a prezzi estremamente alti casa sul mare. In questo senso, Villa Vie Residences combina offerte di acquisto con formule più flessibili. Oltre alle vendite di villette da crociera, è possibile aderire a programmi di affitto mensile che, con una parte della spesa mensile, permettono di accreditare importi verso l’acquisto futuro della propria villa.

Gli interni di una delle ville di Villa Vie Residences

Il programma di viaggio è poi pensato nei minimi dettagli: con Villa Vie Residences si possono esplorare oltre 400 destinazioni in 140 paesi e avere 2-3 giorni su terraferma per ogni tappa. Anche i prezzi sembrano essere più abbordabili: per comprare (anche solo per 5 anni ad esempio) una villa si parte da un minimo di 130mila dollari, per affittare (da 35 a 120 giorni) si può versare il 50% di deposito e pagare quindi in due rate e, infine, per avere un posto fisso senza limitazioni esiste il Golden Passport a 350mila dollari.