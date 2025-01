A Disneyland Paris prende vita la magia: il nuovo spettacolo è un sogno a occhi aperti

video suggerito

Disney Tales of Magic è il nuovo spettacolo del parco, altamente tecnologico ed emozionante, ispirato alle grandi storie Disney e Pixar.

A cura di Giusy Dente

Nessuno resiste a Disneyland Paris, luogo che non smette di incantare e affascinare con le sue atmosfere sognanti. È come ritrovarsi catapultati in un mondo a parte, dove le fiabe diventano realtà e tutto ciò che sembrava potesse esistere solo sul piccolo schermo diventa invece reale, prende forma. Nei suoi decenni di storia sono tante le generazioni che qui hanno potuto sognare a occhi aperti: grandi e piccini, è un posto che conquista tutti a prescindere dall’età. Il parco ha aggiunto nuove attrazioni nel tempo, reso sempre più accattivanti i propri spettacoli, così da coinvolgere il pubblico, stimolarlo, catturarne l'attenzione e rimanere impresso nei ricordi più belli. Nel frattempo è stato anche riaperto il Disneyland Hotel a 5 stelle. La novità più recente del parco parigino, introdotta da pochi giorni, è uno spettacolo serale davvero impossibile da dimenticare.

Disney Tales of Magic, il nuovo show serale

Disney Tales of Magic è la nuova produzione ispirata alle più grandi storie di Walt Disney e Pixar Animation Studios. Lo spettacolo offre un'esperienza immersiva altamente tecnologica e all'avanguardia, che coinvolge sia Main Street (l'arteria principale del parco) che l'iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco, lasciando lo spettatore a bocca aperta. Lo show dura circa 20 minuti: è un mix di effetti pirotecnici, fontane, luci stroboscopiche, laser ultra-colorati, riflettori di ultima generazione (ben 60), proiettori architetturali a LED (addirittura 200) e un nuovo sistema audio immersivo.

La colonna sonora comprende sia 20 brani iconici riarrangiati (tratti dai film di animazione Disney e Pixar) che Live in Magic: è una canzone originale interpretata in francese e in inglese da Noémie Legrand, accompagnata da un'orchestra di 100 musicisti. Essenziale il ruolo dei droni, incaricati di formare nel cielo figure 3D. La combinazione che si viene a creare è senza precedenti, frutto di un lavoro di oltre 17.500 ore, coordinate da Tim Lutkin, il Direttore Creativo dello spettacolo. Impossibile non emozionarsi, guardando i grandi personaggi Disney e Pixar prendere vita nello spazio come per magia tra effetti speciali, luci e fuochi d'artificio.

Tutto ricrea un'atmosfera sognante, estremamente colorata e vivace, che lascia anche spazio all'introspezione, ai ricordi. Tra i vari personaggi inclusi nello show, infatti, ciascuno può certamente riconoscere i propri preferiti. La carrellata di immagini va dai grandi classici iconici e indimenticabili alle produzioni più recenti, amatissime. I visitatori vengono trasportati nell'universo di Vaiana, sulla cattedrale di Parigi con Il Gobbo di Notre Dame, nella giungla col Re Leone. Spaziare tra così tanti personaggi significa spaziare tra differenti storie e dunque affrontare tematiche diverse. In fondo non bisogna dimenticare che un film Disney non è mai solo un film, ma nasconde sempre un messaggio importante, un significato di cui fare tesoro.

Ecco quindi che è il valore dell'amicizia il tema portante della sezione dedicata a Toy Story, è l'amore con La Bella e la Bestia, è la famiglia con Coco ed Encanto. E ci sono proprio tutti! C'è Buzz Lightyear per esempio, con tanto di sorpresa: il contributo di Tim Allen, la voce originale, che riprende il suo ruolo con nuovi dialoghi e battute. Ci sono Lilo e Stich, WALL-E, Carl e Ellie del commovente Up!, c'è persino Mary Poppins, per omaggiare le origini cinematografiche. Tanti sentimenti, tante emozioni ma soprattutto tanta magia, che a Disneyland Paris non è mai stata così vivida e reale.