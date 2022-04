A Disneyland Paris arriva il castello incantato di Frozen Il regno di Frozen prende vita a Disneyland Paris dove sta per aprire Frozen Land, il primo parco a tema Frozen che ricrea tutta la magia del cartone Disney.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo parco a tema Frozen di Disneyland Paris

Sono tante le novità di Disneyland Paris per il suo 30° anniversario. Dopo l'attesissima apertura dell'Avengers Campus quest'estate, sarà la volta del nuovissimo parco a tema Frozen che sta per essere completato dal team di Walt Disney Imagineering Paris: "Stanno già lavorando sodo per ricreare il Regno di Arendelle "per la prima volta da sempre", qui, a Disneyland Paris!", annuncia David Wilson, vicepresidente di Walt Disney Imagineering Paris, "questo progetto e lo sviluppo di una pittoresca passeggiata sul lago compongono il prossimo capitolo dell'espansione storica del Walt Disney Studios Park".

Un nuovo lago magico per Frozen Land a Disneyland Paris

Come sarà il nuovo parco a tema Frozen

La magia a Disneyland Paris sta diventare ancora più coinvolgente con l'apertura del nuovo parco a tema Frozen. La notizia della nuova apertura era stata rilasciata già nel 2019 e adesso il cantiere e in lavorazione e presto verrà completato. "Come parte della terra completamente immersiva, gli ospiti vedranno in lontananza la montagna innevata di Arendelle di fronte a un magnifico lago, con un'attrazione che li porterà al centro del Regno", si legge nel comunicato stampa Disney. Nell'attesa che la nuova area del parco verrà inaugurata, Disneyland Paris ha lanciato già due nuovi eventi a tema Frozen: Frozen Celebration che consiste in un'esibizione dal vivo con personaggi che interpetano Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven; e Frozen: A Musical Invitation, uno spettacolo che consente ai bambini di interagire con i loro personaggi preferiti.

Uno spettacolo a tema Frozen di Disneyland Paris

Il regno di Frozen a Disneyland Paris

A Disneyland Paris prende vita il mondo di Frozen. La nuova area tematica del parco prevede la ricostruzione del Regno di Arendelle di Frozen con la montagna innevata di Arendelle di fronte a un magico lago. Un'attrazione porterà i visitatori al centro del Regno dove sorgerà un nuovo ristorante a tema e un negozio, che assicureranno una presenza permanente di questo amato franchise a Disneyland Paris.