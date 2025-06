Quali sono i 21 castelli più belli del mondo: ce n’è uno italiano

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Castillo de Chapultepec

Fanno pensare a epoche passate, alle principesse delle fiabe, ai mondi incantati che tanto amavamo da piccoli: e forse per questo continuano a esercitare il loro fascino anche una volta cresciuti. I castelli sono luoghi che riscuotono sempre un enorme successo: sono romantici ed epici al tempo stesso, stimolano la fantasia, rimandano a tutti i misteri e i segreti custoditi dietro quelle mura. È quello che spiega bene Marc Morris nel suo libro Castles: Their History and Evolution in Medieval Britain. Alla CNN ha detto: "Poiché combinano due funzioni, sono molto più interessanti delle fortezze o dei palazzi". Un castello, infatti, è assieme abitazione e difesa, è dimora e fortificazione, deve essere abitabile ma al tempo stesso sicuro. E ha aggiunto: "Un castello non racconta solo storie di assedi, ma anche storie di vita domestica di personaggi ricchi e famosi. I castelli sono luoghi in cui si ordivano complotti, si consumavano matrimoni, si perpetravano omicidi, nascevano bambini reali e così via. Con i castelli, non mancano mai argomenti affascinanti di cui parlare" Sicuramente è l'Europa, il continente dei castelli, anche se in realtà è una forma architettonica presente in tutto il mondo, persino in Giappone, Messico, Marocco, India. Ecco la lista pubblicata da CNN.

L'elenco dei castelli più belli del mondo

A proposito di castelli in luoghi impensabili, uno è il Castello di Himeji in Giappone, chiamato anche "Castello dell'airone bianco" per la forma che ricorda un grande uccello in volo. Rimanendo sul fronte orientale, impossibile dimenticare il Castello Shuri-jô in cima a una collina sull'isola di Okinawa in Giappone. Fu la corte reale dell'indipendente regno delle Ryukyu per oltre 450 anni.

Castello di Himeji

In classifica anche la Fortezza di Amber in India, l'imponente Zar di Aït-Ben-Haddou in Marocco, una struttura in mattoni di fango ai margini del Sahara che ha fatto da location a film e serie televisive come Il Trono di Spade e Il Gladiatore. In elenco anche il castello russo Novgorod Detinets e il Castillo de Chapultepec, unico castello reale delle Americhe, oggi sede del Museo Nazionale di Storia del Messico.

Castello di Praga

Venendo all'Europa ce ne sono moltissimi, si spazia da Germania a Francia passando per Grecia, Svezia, Slovenia, Inghilterra, Repubblica Ceca. Questi Paesi ospitano rispettivamente: il capolavoro bavarese Neuschwanstein, il Castello di Chambord, il Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, il Castello di Kalmar, il Castello di Predjama, il Castello di Bodiam e l'iconico Castello di Praga simbolo della capitale. Con grande orgoglio ha superato la selezione anche una bellezza tutta italiana.

Castello Aragonese

Dove si trova il Castello Aragonese

In classifica c'è un solo castello italiano, il Castello Aragonese. Ma l'Italia in qualche modo è presente anche col Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, in Grecia: questo castello medievale, infatti, era la residenza per le vacanze di Benito Mussolini. Tornando alla struttura che domina il Golfo di Napoli, è il castello più antico dei 21 in lista: le sue origini affondano addirittura nel V secolo a.C., quando i Greci colonizzarono la regione. Il castello è oggi una proprietà privata: appartiene alla famiglia di un avvocato italiano che la acquistò nel 1912 operando un imponente restauro.

I 21 castelli in lista

Castello di Himeji, Giappone Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, Grecia Neuschwanstein, Germania Alcázar di Segovia, Spagna Palazzo Pena, Portogallo Fortezza di Amber, India Zar di Aït-Ben-Haddou, Marocco Castello di Kalmar, Svezia Castillo San Felipe del Morro, Porto Rico Topkapi Sarayi, Turchia Castello di Edimburgo, Scozia Castello di Vianden, Lussemburgo Novgorod Detinets, Russia Castello di Chambord, Francia Castello Shuri-jô, Okinawa Castello di Bodiam, Inghilterra Castillo de Chapultepec, Messico Castello di Predjama, Slovenia Castello Aragonese, Italia Castello di Praga, Repubblica Ceca Krak dei Cavalieri, Siria